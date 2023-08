Fastpartner hyr ut i Västberga till Coor. Bild: Istock

Uthyrning Coor Service Management hyr 492 kvadratmeter av Fastpartner i Västberga.

Det centrala läget i södra Stockholm med väldigt goda kommunikationerna in mot city, vilket innebär att personalen enkelt via bland annat tunnelbana smidigt kan ta sig till och från kontoret, var viktiga faktorer i valet av lokal. Läget i Västberga gör att restiderna minimeras och effektiviteten ökar för Coors serviceverksamhet.



Fastpartner leder utvecklingen av Västberga mot ett modernt verksamhetsområde, och just nu driver Fastpartner två stora byggprojekt i området. Denna utveckling är ett led i det ökande behovet av service och tjänster som efterfrågas i storstäder som Stockholm.



– Det är glädjande att Coor har valt att placera sin verksamhet hos Fastpartner. Coor är en stark aktör som bidrar till utbudet av servicetjänster i området säger Michael Skoog, förvaltare på Fastpartner.



Västberga är beläget vid infarten till Stockholms södra delar, och via Essingeleden når man snabbt även de västra och norra delarna av Stockholm, samt via Södra länken de östra delarna av staden. Här finns idag cirka 600 företag, både små och stora tjänste- och industriföretag. Västbergas läge gör området unikt och väl lämpat för last-mile logistik, men även för all annan verksamhet som har ett behov av på mindre än fem minuter nå de centrala delarna av Stockholm. Det goda logistikläget kompletteras även av väldigt bra kollektivtrafik med bussar och tunnelbana vid Telefonplan.

