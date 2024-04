En vietnamesisk fastighetsdrottning har dömts till döden för miljardförskingring. Bild: iStock

Fastighetsdrottning dömd till döden för miljardförskingring

Juridik Den vietnamesiska fastighetsdrottningen Truong My Lan har dömts till döden för att ha förskingrat över motsvarande tolv miljarder dollar, det rapporterar statliga medier på torsdagen och kallar fallet för ett av de värsta finansbrotten i världshistorien.

67-åriga Truong My Lan är grundaren bakom fastighetsbolaget Van Thinh Phat Group. Nyhetsbyrån Direkt skriver att hon arresterades i oktober 2022 sedan landets regering genomfört en anti-korruptionsoffensiv. Det styrande kommunistpartiets ledare, Nguyen Phu Trong, har i åratal lovat att utrota korruptionen i landet.



Kampanjen har fått stora konsekvenser i toppskiktet av Vietnams näringsliv och politiska ledning. Bland annat har två presidenter och två premiärministrar avgått som följd av utredningar under de senaste åren, det skriver Nyhetsbyrån Direkt.



Misstankar fanns om att Truong My Lan systematiserat falska låneansökningar i syfte att komma åt motsvarande 12,5 miljarder dollar från Saigon Commercial Bank. Det motsvarar runt tre procent av Vietnams BNP. Truong My Lan kontrollerade själv banken med ett 90-procentigt ägarskap, som i sig var illegalt.



Ett flertal av Truong My Lans släktingar har varit medåtalade i målet och flera har dömts till fängelsedomar på mellan tre år och livstid. Den rättegång som pågått rörande förskingring, mutor och brott mot banklagen har kallats för den största korruptionsskandalen i Sydostasiens historia. Truong My Lan döms som skyldig på samtliga åtalspunkter och hon har nu 15 dagar på sig att överklaga, det skriver Nyhetsbyrån Direkt.



Rätten konstaterade i domen att Truong My Lan dirigerat ett sofistikerat kriminellt syndikat som orsakat oåterkalleliga konsekvenser, enligt det statliga medieorganet Vn Express.

