Johan Knaust. Bild: K2A

"Framtiden betydligt ljusare ut för K2A"

Bolag Bostadsutvecklaren K2A, Knaust & Andersson Fastigheter redovisar ett ökat förvaltningsresultat i andra kvartalet 2024, jämfört med samma kvartal året innan.

Hyresintäkterna steg till 115,4 miljoner kronor (111,4), en ökning med 3,6 procent mot föregående år.



Driftnettot ökade till 83,2 miljoner kronor (82,3), en ökning med 1,1 procent mot föregående år.



Förvaltningsresultatet steg till 10,9 miljoner kronor (5,3), en ökning med 105,7 procent mot föregående år.



Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -48,3 miljoner kronor (-146,5). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -34,1 miljoner kronor (25,5).



Resultatet före skatt var -71,5 miljoner kronor (-115,8).



Resultatet efter skatt blev -75,0 miljoner kronor (-64,5).



Resultat per aktie uppgick till -1,01 kronor (-0,98).



Det långsiktiga substansvärdet, EPRA NRV, låg på 18,96 kronor per aktie (22,98) den 30 juni.



Totalt antal bostäder i förvaltning uppgick den 30 juni till 4 913 (4 829). Antalet bostäder i produktion var 191 (881) och totalt antal bostäder 8 722 (9 383).



Vi står inför en framtid med både möjligheter och utmaningar, skriver vd Johan Knaust i delårsrapporten.

– Vi planerar att genomföra fler fastighetsförsäljningar för att stärka vår likviditet och förbättra våra finansiella nyckeltal, men det är tydligt för mig att framtiden nu ser betydligt ljusare ut för K2A än vad vissa bedömare gjorde gällande under 2023 och våren 2024.

– Tittar vi framåt ser vi att det också finns goda förutsättningar att förverkliga de möjligheter till värdeskapande som ryms inom vår byggrättsportfölj i Stockholm. K2A kommer inte att starta nya projekt förrän förutsättningarna för det är goda, men när så sker är det i Stockholm som möjligheterna till värdeutveckling är som störst och det är i den regionen en majoritet av våra drygt 3 600 byggrätter finns, fortsätter K2A-chefen.

– Vår starka operationella bas, tillsammans med våra strategiska initiativ och hållbarhetsfokus, ger oss en robust plattform för fortsatt tillväxt och framgång. Tillsammans med våra medarbetare, investerare och partners ser vi fram emot att bygga vidare på det arbete vi har påbörjat och skapa långsiktigt värde för alla våra intressenter, avslutar Johan Knaust.

