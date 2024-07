Oscar Properties övergivna hyresgäster i krisen spår

Oscar Properties har kallats till en konkursförhandling som ska hållas den 20 maj. Bild: Istock/Oscar Properties

Juridik Hyresgäster i Helsingborg och Skövde har under mer än ett halvår levt i förfallna bostäder med bristande underhåll och otrygga miljöer, då hyresvärden Oscar Properties varit oanträffbar. Efter ingripande från Helsingborgs kommun har nu fastighetsägaren åter börjat sköta om sina byggnader, men många hyresgäster har redan flytt sina hem.

Under mer än ett halvår har hyresgästerna på Hantverkaregatan i Helsingborg och en fastighet i Skövde känt sig övergivna då hyresvärden, Oscar Properties, varit oåtkomlig, rapporterar Hem & Hyra. Sophämtningen upphörde, hissarna slutade fungera, och soplukten trängde in i lägenheterna.



Hyresgästerna började förstå att något var fel när Oscar Properties inte längre gick att nå i början av året. Helsingborgs kommun kontaktades och lade ett föreläggande på bolaget med viten mellan 10 000 och 50 000 kronor. Efter detta återupptog bolaget underhållet av fastigheterna. Städning och sophämtning fungerar nu igen, hissarna är i drift, obehöriga har avlägsnats, och hyresgästerna har fått ett telefonnummer till en kontaktperson rapporterar tidningen. Trots de senaste insatserna från Oscar Properties har många hyresgäster redan lämnat sina lägenheter.



Oscar Properties genomgår nu flera processer där dotterbolag tas till konkurs och har i flera omgångar sökt om företagsrekonstruktion. Efter flera nekade rekonstruktionsansökningar så har bolaget som Fastighetssverige rapporterat om överklagat till Högsta domstolen För att betala av sina skulder säljer de nu sina fastigheter, vilket är en avgörande faktor för att långivarnas krav ska uppfyllas.



Oscar Properties har anställt fastighetsskötare som bor nära fastigheterna och är tillgängliga även utanför ordinarie arbetstider.

– Vi såg ett akut behov av att ha någon mycket närvarande. Vi ville inte ha en fastighetsskötare som konstaterar problemen utan någon som åtgärdar dem. Och det är det som nu har hänt, säger Jan Hansson som är projektchef på Oscar Properties till Hem & Hyra.

Sen dess att organisation har krympt arbetar han nu också med förvaltningen. Försäljningsprocessen av fastigheterna pågår och förväntas vara klar inom tre månader.



Under fredagen 19 juli så höll Oscar Properties en årsstämma där styrelsen och de tidigare verkställande direktörerna beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

