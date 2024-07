Joakim Alm, vd Alm Equity. Bild: Alm Equity

Alm Equity vänder rörelseresultatet till vinst

Bolag Bostadsutvecklaren Alm Equity redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade en vändning till vinst.

Omsättningen sjönk 33,6 procent till 894 miljoner kronor (1 347).



Bruttoresultatet blev 164 miljoner kronor (398), med en bruttomarginal på 18,3 procent (29,5).



Rörelseresultatet blev 142 miljoner kronor (-1 162), med en rörelsemarginal på 15,9 procent.



Vi ser nu att byggstarterna kommer igång och att prisökningarna på byggkostnader börjar dämpas, skriver Joakim Alm, vd för Alm Equity i rapporten.

– Det har varit svidande många konkurser i byggbranschen de senaste 1,5 åren och det kommer att fortsätta så under resten av året. Just därför bedömer vi att det nu är bästa läget att lägga in en högre växel på fastighetsutvecklingssidan.



Resultatet efter skatt blev 119 miljoner kronor (-2 036).



Likvida medel uppgick till 267 miljoner kronor (671).



– Under 2025 är vårt huvudscenario att marknaden har tagit ordentlig fart igen och att bostadspriserna i Stockholm kanske till och med klarar att klättra upp till nya rekordhöjder. Vi ska vara med på det tåget och därför kommer vi att söka finansiella lösningar för att kunna investera idag och vara redo ute på marknaden när det åter är kölapp till lägenhetsvisningarna."

