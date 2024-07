Arkitekternas råd till kollegor: "Ha inte alla ägg i samma korg"

Bygg/Arkitektur Marken gungar under arkitektbranschen. Flera byråer och kontor har fått kasta in handduken, främst på grund av sinande orderingång. Fastighetssverige har frågat arkitekter från två välkända byråer om hur de ser på klimatet för deras bransch just nu och vad de tror om framtiden.

Ej ansluten till Fastighetssveriges Plustjänst? Skapa konto

annanstans. Du får tillgång till unikt nyhetsmaterial som inte går att läsa någonannanstans. Läs mer om fördelarna med ett konto på Fastighetssverige Plus. Logga in på ditt konto för att läsa artikeln.

- Jonas Slättung

jonas.slattung@fastighetssverige.se