Rebecka Eidenert, vd för Studentbostäder i Norden. Bild: Studentbostäder i Norden

Studentbostäder ökar hyresintäkterna i Q2

Bolag Fastighetsbolaget Studentbostäder redovisar ett lägre förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan. Samtidigt ökar hyresintäkterna betydligt.

Under det andra kvartalet ökade våra hyresintäkter med hela 24 procent, och de totala intäkterna ökade under samma period med 16 procent på grund av mottaget elstöd föregående år. Hyresförhandlingarna är nu klara med en snittökning om 5,28 procent i Sverige vilka kommer att ge full effekt under det tredje kvartalet, skriver Rebecka Eidenert, vd för Studentbostäder.



Hyresintäkterna uppgick till 105,9 miljoner kronor (85,1).



Driftnettot uppgick till 75,0 miljoner kronor (63,0), en ökning med 19,0 procent mot föregående år.



Förvaltningsresultatet uppgick till 13,8 miljoner kronor (24,3), en minskning med 43,2 procent mot föregående år.



Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till 52,9 miljoner kronor (-156,7).



Resultatet före skatt var 66,6 miljoner kronor (-132,4).



Resultatet efter skatt blev 39,1 miljoner kronor (5,1), en ökning med 666,7 procent mot föregående år.



Substansvärde per aktie låg på 3,66 kronor (9,29).



Fokus framgent är fortsatt att stärka balansräkningen och minska belåningsgraden. De två och treårs hyresöverenskommelser som vi och kollegor i branschen slutfört under våren, kommer i kombination med lägre räntor att skapa möjligheter för positiva effekter på vårt resultat och kassaflöde framöver.

