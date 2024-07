Akelius vd Ralf Spann. Bild: Istock/Akelius

Startskottet – Akelius redo för fler fastighetsköp

Bolag Fastighetsbolaget Akelius redovisar ökade hyresintäkterna och driftnettot i andra kvartalet 2024 jämfört med samma kvartal i fjol. Nu blickar de mot öka portföljen på sina befintliga marknader.

Akelius första halvår:

18,7 procents ökning av driftöverskott i jämförbart bestånd och hyresintäktstillväxt jämförbart bestånd 7,6 procent.



Hyresintäkterna var 1 932 miljoner, en ökning med 7,9 procent jämfört med samma period 2023.



Tillväxttrenden i hyresintäkter fortsätter med en ökning i jämförbart bestånd på 7,6 procent.



Stor efterfrågan på Akelius lägenheter samt slutförda investeringsprojekt är viktiga faktorer.



Driftöverskott i jämförbart bestånd ökade 18,7 procent.



Högre nya hyresnivåer och en större uthyrningsgrad stödjer uppgången. Slutförda investeringsprojekt och med fokus på fastighetsförvaltning så minskade vakansgraden i jämförbart bestånd under de senaste tolv månaderna med 0,7 procentenheter till 6,1 procent. Vakansgraden justerad för renoveringar och försäljningar var 1,3 procent.



Direktavkastningskravet har stabiliserats trots en mindre uppgång under perioden till 4,78 från 4,74 procent. Den negativa värdetillväxten för 2024 är 231 miljoner kronor, eller 0,4 procent.



Belåningsgraden är på 36 procent. Det är en procentenhet högre än tröskelvärdet i Akelius finanspolicy om 35 procent. Styrelsen har godkänt avvikelsen mot finanspolicyn då den bedöms vara marginell.



Den tidigare utfärdade finansiella garantin från huvudägaren utökades under kvartalet till 21 miljarder kronor.



Akelius analyserar olika alternativ för att refinansiera skuldförfallen om en miljard euro under 2025. Med den utökade finansiella garantin kan Akelius återbetala skuldförfall i utsatt tid.



Akelius fokuserar på att förbättra portföljen. I Paris så har Akelius sålt eller tecknat avtal om att sälja fastigheter om totalt 285 miljoner kronor. Eftersom dessa fastigheter kräver större investeringsprojekt så kommer avyttringarna förbättra portföljen i snabbare takt.



Akelius förvärvade under andra kvartalet 193 lägenheter i centrala Montreal. Priset var 735 miljoner kronor med en direktavkastning på 4,74 procent. Akelius planerar att köpa fler fastigheter men är fortsatt selektiv med transaktioner.



Ralf Spann skriver i sitt vd-ord att Akelius genom att förbättra den befintliga portföljen, slutföra stora investeringsprojekt och minska vakansen lönar sig.

– Med den utökade finansiella garantin från huvudägaren har Akelius finansiella ställning stärkts ytterligare. Med ett första fastighetsköp under 2024 vill Akelius köpa fler fastigheter i befintliga städer.

