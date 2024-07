Oceana skulle stått klart redan nu. Bild: Liseberg/Ida Mikko

Beskedet: Brandhärjade vattenparken Oceana kan invigas 2026 – NCC får nytt förtroende

Bygg/Arkitektur Vid ett extrainsatt styrelsemöte den 17 juli fattade Lisebergs styrelse beslut om att Lisebergs vattenvärld Oceana ska återuppbyggas. Vattenvärlden som fick omfattande skador vid en brand i februari i år har under det senaste kvartalet röjts och sanerats. Med styrelsebeslutet fattat är en återuppbyggnad nu möjlig, men vägen mot ett färdigt projekt är inte rak, och en del frågor återstår att utredas. NCC, som stod för entreprenaden när branden bröt ut får förnyat förtroende att bygga upp Oceana på nytt.

Bild: Axel Ohlsson

Under de senaste månaderna har Liseberg på uppdrag av bolagets styrelse tagit fram beslutsunderlag som bas för ett formellt beslut kring Oceanas framtid.

– Vi känner idag att vi har tillräcklig kunskap för att kunna fatta ett beslut om återuppbyggnad av Oceana, samt om fas 1 av färdigställandet. Utifrån de scenarier Liseberg har tagit fram, finns egentligen inget alternativ till en återuppbyggnad. Detta gäller både för Liseberg som verksamhet, och Göteborg som besöksdestination, säger Kurt Eliasson, styrelseordförande på Liseberg.



Det har i bolagets utredningar fastställts att det är mer ekonomiskt att färdigställa Oceana än att riva och starta om med ett alternativt projekt. Ett fullständigt omtag skulle innebära nedskrivningar av stora värden, och är inte heller försvarbart ur ett hållbarhetsperspektiv.



Utgångspunkten är att Oceana ska återuppbyggas enligt samma huvudprinciper som i det ursprungliga projektet, men vissa förändringar kommer att ske. Exempelvis kommer Liseberg byta teknologi när det gäller de större vattenattraktionerna. Vidare, trots att det i nuläget inte går att konstatera brister i Oceanas brandskydd, kan det bli aktuellt med vissa förändringar även här, särskilt under byggtiden.



Det pågår fortsatt flera olika utredningar av brandorsaken. Polisens samt Haverikommissionens utredningar förväntas i dagsläget att presenteras under våren 2025. Fram till dess att brandorsaken slutgiltigt fastställs och klarhet nåtts i förutsättningarna för ersättning behöver projektet bryggfinansieras.

– Vi har goda förhoppningar om att få täckt kostnaderna till en återuppbyggnad av Oceana, men processen är komplex och lång, kanske flera år. En utdragen process kan riskera projektets framtid, och med stor sannolikhet fördyra detsamma signifikant. Vidare måste de stora restvärdena i projektet skyddas, säger Kurt Eliasson.



Med det formella beslutet i ryggen tas nu en viktig steg framåt i återuppbyggnaden av Oceana och vattenvärlden beräknas preliminärt att stå färdig under 2026.



Fas 1

Omfattar projektering, planering samt nödvändiga avtal om leverans av vissa tidskritiska projektelement finansieras genom omprioriteringar av Lisebergs investeringar, existerande kassaflöde och upplåning.



Fas 2

Omfattar större delar av produktionen, kan eventuellt kräva bryggfinansiering av ägaren Göteborg Stadshus AB, varför frågan kommer hemställas till Kommunfullmäktige.



Det står också klart att entreprenaden går till NCC som Liseberg har tecknat ett samarbetsavtal för en återuppbyggnad. I ett första steg ska parterna tillsammans planera och projektera för en återuppbyggnad.

– NCC och Liseberg har haft tät dialog sedan branden och det här är ett viktigt steg för att komma vidare mot att slutföra det projekt som vi gemensamt har inlett. Nu följer ett antal månader där vi tillsammans kommer att planera och projektera för en återuppbyggnad av Oceana, säger Niklas Sparw, affärsområdeschef Building Sweden.

– Med ett avtal mellan NCC och Liseberg på plats rör vi oss gemensamt mot återuppbyggnaden av Oceana. Vattenvärlden beräknas preliminärt att stå färdig under 2026, något vi ser mycket fram emot, säger Andreas Andersen, vd Liseberg.



Avtalet är ett tilläggsavtal till parternas befintliga avtal och uppdelat i två faser som NCC och Liseberg utförs i samverkan. Första fasen inleds omgående och omfattar projektering och planering samt eventuella förberedande arbeten på byggarbetsplatsen som krävs inför återuppbyggnaden. Den andra fasen omfattar detaljprojektering och byggnation och startar när Liseberg avropar fas 2. Orderregistrering sker vid avrop.



Sedan mars i år har NCC genomfört rivningsarbete och sanering samt arbete för att minimera skador på Oceanas intakta delar. Detta arbete fortsätter även under sommaren.

