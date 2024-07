Fler kontrakt med Prisma och lågprisbutiken. Bild: Istock

Största uthyrningen hittills – Prismas expansion tar stormsteg

Uthyrning Prisma Properties har tecknat långa hyresavtal med lågprisaktören Big Dollar, som därigenom fortsätter sin omfattande expansion på den danska marknaden. Uthyrningen gäller totalt fyra nya butiker om totalt cirka 13 000 kvadratmeter med ett årligt hyresvärde om DKK 13,1 miljoner, cirka 19 miljoner kronor.

Uthyrningen är en av de mest omfattande som Prisma har undertecknat med en och samma aktör på den nordiska marknaden. Prisma har sedan tidigare utvecklat och färdigställt Big Dollar i Holbaek, Hjörring och Fredrikshamn och för närvarande pågår det en byggnation i Randers, där Prisma utvecklar totalt 6 500 kvadratmeter lågprishandel.

– Vi är stolta över att vara en viktig samarbetspartner i Big Dollars imponerande tillväxtresa i Danmark. Omfattningen på avtalen är ett tydligt kvitto på vår styrka, där Prisma genom nyutvecklade butiker i strategiska lägen stärker lönsamheten för Nordens ledande lågprisaktörer, säger Carsten Krebs, CDO.



Big Dollar, som går under namnet Dollarstore i Sverige, har för närvarande fem butiker i Danmark. De fyra nya butikerna om 3 260 kvadratmeter vardera kommer att placeras i följande orter:



Thisted, 10-årigt hyreskontrakt. Planerad byggstart under det fjärde kvartalet 2024, med ett förväntat färdigställande under fjärde kvartalet 2025.



Holstebro, 10-årigt hyreskontrakt. Pågående detaljplaneprocess med en preliminär byggstart under det första kvartalet 2025 och ett förväntat färdigställande under det första kvartalet 2026.



Herning, 15-årigt hyreskontrakt. Pågående detaljplaneprocess med en preliminär byggstart under det andra kvartalet 2025 och ett förväntat färdigställande under det tredje kvartalet 2026.



Haderslev, 15-årigt hyreskontrakt. Pågående detaljplaneprocess med en preliminär byggstart under det första kvartalet 2025 och ett förväntat färdigställande under det första kvartalet 2026.



– Vi är mycket glada att vi fortsätter vår expansion i Danmark tillsammans med Prisma. Nu kommer Big Dollar att nå ännu fler danskar och kunna erbjuda ett starkt och brett sortiment av varor till billigast möjliga pris, säger Fredrik Holmström, Head Chief of Expansion på Big Dollar.

