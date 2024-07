Erik Ranje, vd för Stendörren. Bild: Sarah Thorén

Stendörren: "Ökat fokus på tillväxt"

Bolag Fastighetsbolaget Stendörren redovisar ett lägre förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan. Värdeförändringarna i fastighetsbeståndet gick upp och det gjorde även hyresintäkterna samt driftnettot. Med det så blickar vd Erik Ranje mot förvärvsmöjligheterna.

Hyresintäkterna uppgick till 221 miljoner kronor (209), en ökning med 5,7 procent mot föregående år.



Driftnettot uppgick till 183 miljoner kronor (178), en ökning med 2,8 procent mot föregående år.



Förvaltningsresultatet uppgick till 87 miljoner kronor (101), en minskning med 13,9 procent mot föregående år.



Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till 103 miljoner kronor (-153). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -61 miljoner kronor (22).



Resultatet före skatt var 129 miljoner kronor (-31). Resultatet efter skatt blev 98 miljoner kronor (-45). Resultat per aktie uppgick till 3,10 kronor (-2,02).



Substansvärde per aktie låg på 172,55 kronor (172,45).



Nettouthyrningen uppgick under det första halvåret till sammanlagt cirka -2,9 miljoner kronor och nya hyresavtal tecknades med ett sammanlagt årshyresvärde om cirka 46 miljoner kronor. Detta omfattar både omförhandlade hyresavtal samt hyresavtal med nya hyresgäster.

– Under de senaste kvartalen, med räntor som ser ut att ha toppat och med en möjlig förbättring av konjunkturen i sikte, har möjligheterna till bra affärer förbättrats. Med uthyrningen till Fortifikationsverket i slutet av 2023, en kontinuerligt anpassad kapitalstruktur med reducerad

andel dyr kapitalmarknadsfinansiering, hög andel räntesäkring som säkerställer rimlig kapitalkostnad och god likviditet har vi ökat fokus på tillväxt; uppger vd Erik Ranje.



Stendörren har inlett flera projektstarter under perioden.

– De senaste två åren har vi haft en avvaktande inställning till förvärv, som följd av kontinuerligt fallande fastighetsvärden. Nu ser vi dock åter förvärv som ett viktigt komplement till organisk tillväxt. Vi tycker att marknaden erbjuder attraktiva förvärvsmöjligheter och vi utvärderar för närvarande ett antal spännande förvärv, uppger Stendörren-chefen.



Han avslutar sitt vd-ord med följande.

– När vi nu inlett andra halvan av 2024 är jag övertygad om att vi kommer kunna ta tillvara Stendörrens tillväxtpotential fullt ut. Med normaliserad räntenivå, anpassad kapitalstruktur, en möjlig förbättring av konjunkturen, en attraktiv projektpipeline och attraktiva förvärvsmöjligheter ser jag därför fram mot en spännande höst.

