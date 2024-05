En femtedel uthyrt för Fastpartner

Fastigheten Årsta 76:2 i Fyrislund, Uppsala. Bild: Fastpartner

Uthyrning Fastpartner har tecknat ett treårigt hyresavtal med Såma avseende 3 300 kvadratmeter i fastigheten Årsta 76:2 i Fyrislund, Uppsala.

Fastigheten har en uthyrningsbar area om cirka 25 000 kvadratmeter med en blandning av kontor, restaurang och butiker. Fastigheten är miljöcertifierad enligt miljöbyggnad iDrift silver.



Såma är återförsäljare och auktoriserad serviceverkstad av fritids-, skogs- och trädgårdsprodukter och har funnits i Uppsala sedan 1970-talet.

– Vi ser fram emot att i nya större lokaler öppna upp för ett ännu mer spännande sortiment samt utökad service för nya och gamla kunder, säger Anders Dahlin, vd på Såma.



– Vi är väldigt glada att kunna presentera ytterligare en större uthyrning i fastigheten Årsta 76:2. På två månader har vi hyrt ut nästan 20 procent av fastighetens uthyrningsbara yta och vi ser fortsatt en stor efterfrågan på våra lokaler i Uppsala. Såma passar väl in i fastigheten och kommer dessutom innebära ett lyft för hela området, säger Axel Ward, Förvaltare på Fastpartner.

