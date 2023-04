Elisabet Olin kliver på som strategisk rådgivare till företagets styrelse. Bild: Strategisk Arkitektur

Elisabet Olin ansluter till Strategisk Arkitekturs styrelse

Karriär EU:s gröna giv där Europa ska bli världens första klimatneutrala kontinent redan 2050, kommer ställa stora krav på innovativa lösningar och affärsmodeller, inte minst för fastighetsbranschen. Strategisk Arkitektur satsar aktivt inom hållbarhetsområdet och som ett led i detta ansluter Elisabet Olin som strategisk rådgivare till företagets styrelse.

Hennes kunskaper inom hållbarhetsområdet i kombination med erfarenhet från fastighetsbranschen möjliggör nästa steg mot ett än mer relevant och attraktivt hållbarhetserbjudande för våra kunder.



– Vi är glada och stolta att ha Elisabet Olin som vår styrelses strategiska rådgivare. Elisabets kompetens inom hållbarhet och cirkuläritet i kombination med gedigna insikter kring lagkrav och ramverk ger oss en unik chans att fördjupa kvaliteten i vårt kunderbjudande, säger Henrik Steinbrecher, styrelseordförande för Strategisk Arkitektur.



För att möta hållbarhetutmaningarna, såväl ekologiska som sociala kommer stora förändringar krävas de kommande åren. Strategisk Arkitektur driver en ambitiös hållbarhetsplan med högt uppsatta mål. Under 2023 genomför företaget ISO-certifiering enligt miljöledningssystem 14001 samt ingår som utvalt företag i Omställningslyftet – en satsning på väg till klimatneutralitet genom RISE.



– Det är med stort engagemang jag kliver in i detta uppdrag och ser fram emot att bidra med mina insikter från kundsidan och från hur andra framstående bolag arbetar med den transformation inom hållbarhet som vi nu möter. Jag är övertygad om att det finns intressanta affärsmöjligheter för framåtlutade och innovativa aktörer som Strategisk Arkitektur, säger Elisabet Olin.



Elisabet Olin arbetar idag som senior hållbarhetskonsult på Sthlm kommunikation & IR, som är en fullservicebyrå inom hållbarhet och finansiell kommunikation. Hon har stor kunskap om lagkraven samt de internationella ramverken såsom GRI, SDG, UN Global Compact, och ESRS. Tidigare var Elisabet kommunikationschef och en del av koncernledningen på Fabege samt har drivit hållbarhetsfrågor inom skogs- och förpackningsbolaget Billerud under många år.

Ämnen