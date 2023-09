Edström Logistics blir ny hyresgäst hos Logicenters i Brunna Logistikpark. Bild: Edström Logistics

Uthyrning Logicenters anläggning på 18 900 kvadratmeter i Brunna Logistikpark får sällskap av en ny hyresgäst. Från och med hösten 2023 kommer logistikföretaget Edström Logistics att flytta in i Logicenters fastighet på Mätarvägen.

Nu står det klart att logistikföretaget Edström Logistics blir ny hyresgäst och flyttar in i Logicenters fastighet i Brunna Logistikpark. Det rör sig om ett långsiktigt avtal på 18 900 kvadratmeter med specialutrymmen för hantering av farligt gods.



– Vi är mycket glada över vårt långsiktiga samarbete med Edström Logistics och att välkomna dem till vår fastighet i Brunna Logistikpark, säger Fredrik Nygren, Commercial Manager på Logicenters.



– Vi är entusiastiska över vår expansion i Brunna Logistikpark. Vi är medvetna om en snabbt föränderlig logistikbransch och en växande efterfrågan samt vårt företags ständiga tillväxt, säger Mathias Niebel, vd på Edström Logistics.



Edström Logistics kommer att flytta in i Logicenters fastighet under hösten 2023 vilket medför att samtliga 29 000 kvadratmeter är fullt uthyrda.

