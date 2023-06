Victor Persson, vd för Doxa och ny styrelseledamot i Easy Depot. Bild: Doxa

Easy Depot stärker styrelsen med Doxas vd

Bolag Fastighetskonceptet Easy Depot stärker sin styrelse genom att ta in Doxas vd Victor Persson som ny ledamot. Doxa, med bland annat Greg Dingizian och Erik Selin på ägarlistan, har nyligen förvärvat Serneke och sedan tidigare investerat i Easy depot där man, efter de fyra grundarna, är den största ägaren.

Doxa gjorde nyligen klart med förvärvet av Serneke och nu kliver deras vd Victor Persson in i fastighetsonceptet Easy Depots styrelse efter att ha valts in som ledamot på bolagets årsstämma.

– Victor Persson kommer in med gedigen kompetens inom affärs- och transaktionshantering från fastighetssektorn. Vi är mycket nöjda över att kunna förstärka vår styrelse med honom. Hans erfarenheter från Doxa, ett företag,som likt oss, upplevt en snabb tillväxt, kommer att vara en betydande tillgång för Easy Depot, säger Mats Johansson, medgrundare och styrelseordförande i Easy Depot.



– Jag är glad över att ha blivit invald i styrelsen. Doxa har sedan tidigare investerat i Easy Depot och därför känns det naturligt att ta en plats i bolagets styrelse, säger Victor Persson, vd på Doxa.



Easy Depots plan är att etablera 100-150 Business Parks i Sverige inom tio år och genom det erbjuda Sveriges första co-working för bolag med lagerbehov.

– Nyligen rekryterade Easy Depot ytterligare en affärsutvecklare när man tog in Camilla Kerrén från BoKlok. Samtidigt är bolaget i slutförhandlingar om ytterligare tre markköp. Efter sommaren slår man upp portarna till sin första Business Park, längs E6:an i skånska Löddeköpinge.



– Vi växer på alla fronter och blir ett allt starkare bolag både genom förstärkningar i styrelsen, operativt och genom nya förvärv av mark där vi ska bygga våra Business Parks för egen förvaltning, säger Sofia Wäborg, vd på Easy Depot.

