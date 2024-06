Victor Persson är vd för Doxa som nu letar köpare till Sernekes entreprenadverksamhet. Bild: Serneke/Doxa

Doxa letar köpare till Sernekes entreprenadverksamhet

Bolag Styrelsen för Doxa har beslutat att genomföra en fullt garanterad nyemission av aktier om cirka 643 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Doxa fortsätter samtidigt sin strategiska översyn avseende entreprenadverksamheten i Serneke med fokus på en försäljning. Dialoger förs för närvarande med utvalda potentiella intressenter enligt bolaget.

Företrädesemissionen kommer att tillföra Doxa cirka 643 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 30 miljoner inklusive garantiersättning. Nettoemissionslikviden ska Doxa använda för att finansiera värdeskapande och nödvändiga investeringar i pågående projekt, främst inom Serneke, samt för att amortera befintliga lån och kreditfaciliteter.



Teckningskursen har fastställts till 1,00 kronor per ny aktie och de som på avstämningsdagen den 26 juni 2024 är registrerade som aktieägare i Doxa, och som är berättigade att delta i Företrädesemissionen, erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Sista dag för handel i bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 24 juni 2024.



Ett antal av bolagets befintliga aktieägare, däribland Greg Dingizian via bolag, Erik Selin via bolag, Bergendahl Invest AB och Gösta Welandson via bolag, samt styrelseledamöter och vd i Bolaget har åtagit sig att teckna aktier motsvarande cirka 45,8 procent av Företrädesemissionen. I tillägg har de befintliga aktieägarna Greg Dingizian via bolag, Erik Selin via bolag och Gösta Welandson via bolag tillsammans med externa investerare ingått garantiåtaganden om motsvarande cirka 54,2 procent av företrädesemissionen.



Aktieägare som tillsammans representerar cirka 65,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Doxa har åtagit sig att rösta för godkännandet av företrädesemissionen på den extra bolagsstämma som är planerad till den 24 juni 2024.



Sedan tidigare har Doxa meddelat att man genomför en strategisk översyn av alternativ avseende entreprenadverksamheten i Serneke. Samtidigt pågår ett arbete med att dela upp Sernekes verksamhet i två separata och renodlade bolag, ett för entreprenad och ett för fastighetsutveckling. Den strategiska översynen fortlöper nu med fokus på en försäljning av entreprenadverksamheten, innebärande att de andra möjliga strategiska alternativ som bolaget tidigare kommunicerat i nuläget inte aktivt utreds. Dialoger avseende en försäljning av entreprenadverksamheten förs för närvarande med utvalda potentiella intressenter uppger bolaget.

