Kärnan i Östersund. Bild: Diös

Diös hyr ut i Östersund

Uthyrning Diös tecknar avtar med Blank The Hub i Kärnan i Östersund.

Expansiva Blank The Hub har ett brett livsstilskoncept med allt ifrån mode och inredning till pakethantering och events samt kvalitetssecondhand. Utbudet skräddarsys utifrån den stad man befinner sig i. Nu flyttar konceptet in på hela nedre plan i Kärnan i centrala Östersund, med ett 40-tal varumärken inklusive logistikhub med paketleveranser.



Blank The Hub är på en tillväxtresa där man skapar handelsplatser utifrån den lokala marknadens behov och anpassar varumärkesutbudet, uttrycket och storleken på sina butiker för att på bästa sätt matcha sina kunders preferenser. Nu välkomnar Diös dem till Kärnan i Östersunds centrum där de utöver kända varumärken och högkvalitativ secondhand även ska driva pakethantering. Det blir även event i butiken och en loungeyta där kunden kan sitta och ta en kopp kaffe. Detta kommer skapa stora flöden och fungera som en ny varumärkesplattform i stan. Blank The Hub slår upp portarna till hösten.

– Blank The Hubs koncept och take på livsstil och mode är det nya retail och ligger helt rätt i tiden, något vi tycker är mycket spännande för våra städer. En typ av upplevelsebaserad shopping med fokus på den lokala kunden. Vi ser fram emot öppningen i Östersund och att vara en del av deras tillväxtresa, säger Sandrina Zetterström, affärsutvecklare, Diös.

– Östersund är en bubblande stad med medvetna män och kvinnor som gärna vill vara uppdaterade med det senaste inom mode, design, livsstil och trender. Hos oss hittar man allt det och mer därtill, samtidigt som man smidigt kan hämta och lämna paket, mötas, ta en kaffe och inspireras. Vi har inlett ett intressant samarbete med Diös med start i Östersund, och växer gärna vidare i norra Sverige, säger Roger Johansson, operativ manager, Blank The Hub.

