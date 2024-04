Knut Rost. Bild: Diös

Diös förvaltningsresultat minskar

Bolag Diös förvaltningsresultat blir lägre under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Hyresintäkterna ökade från 617 till 639 miljoner kronor. – Vi levererar en fortsatt positiv nettouthyrning, skriver bolaget.

Under kvartalet har Diös meddelat att vd Knut Rost kommer att sluta på Diös, men arbeta kvar som vd i bolaget under 2024 eller tills ny vd rekryterats.



Diös har avyttrat 22 bostadsfastigheter i Gävle och Östersund för 385 miljoner kronor. Frånträde sker under första respektive andra kvartalet 2024. Bolaget har också avyttrat två fastigheter i Umeå och Sundsvall för 212 miljoner kronor, där frånträde sker under andra kvartalet 2024.



Diös har refinansierat 4 000 miljoner kronor bankskuld på löptider om 2-4 år.



– På kort sikt fortsätter vi navigera i en stökig tid, samtidigt som vi rustar för nya affärsmöjligheter framåt. Jag är övertygad om att kommande räntesänkningar och en tryggare investerarmarknad kommer att gynna oss. Det som sker med de enorma investeringar som görs på vår marknad, i vår tids största gröna tillväxtrevolution, kommer tillsammans med vår handlingskraft och vår starka affärskultur skapa ännu bättre förutsättningar för vår affär. Vi tror på vårt erbjudande, på våra städer och på en ljusare tid framåt för att skapa värde för våra hyresgäster, för oss och för våra aktieägare, skriver vd Knut Rost i rapporten.



Kvartalet i siffror:



Intäkterna ökade med 4 procent och uppgick till 639 mkr (617).

Nettouthyrningen uppgick till 1 mkr (3).

Driftöverskottet ökade med 5 procent och uppgick till 407 mkr

(389).

Förvaltningsresultatet1 minskade med 12 procent och uppgick

till 200 mkr (226).

Orealiserade värdeförändringar1 på fastigheterna uppgick till

6 mkr (-569) och på derivaten till 226 mkr (-79).

Resultat efter skatt uppgick till 259 mkr (-333).

Resultat per aktie uppgick till 1,86 kr (-2,36).

