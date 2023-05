Nordsten Park, Svista, Eskilstuna. Bild: Colliers

Colliers får stort uthyrningsuppdrag i Eskilstuna

Uthyrning Colliers får uthyrningsuppdrag för 36 000 kvadratmeter logistikfastighet i Nordsten Park Eskilstuna. Fastigheten ägs av Blackrock. Logistikanläggningen, som är under uppförande, beräknas stå färdig Q4 2023.

– Eskilstuna är en viktig knutpunkt inom logistik och distribution med närhet till Stockholm samt mycket goda kommunikationsmöjligheter till övriga delar av Sverige via både väg och järnväg. Vi ser en stor potential i detta uthyrningsuppdrag och tror att denna fastighet kommer att attrahera många hyresgäster som söker en modern och flexibel logistiklösning, säger Marie Meyer, Head of Leasing på Colliers.



Svista industriområde hyser företag som H&M och Arken Zoo men även bolag inom tillverkningsindustrin som Senior Material.



– Vi ser fram emot samarbetet med Colliers och är övertygade om att de har den kunskap och det kontaktnät som krävs för att vi ska få intressanta och långsiktiga hyresgäster i Nordsten Park Eskilstuna, säger Christoffer Bööj, CEO och partner på Nordsten Development.



– Vi ser fram emot att färdigställa en modern och flexibel logistikanläggning med en stark hållbarhetsprofil i ett attraktivt geografiskt läge tillsammans med Nordsten och Colliers. Vi ser också fram emot att välkomna en eller flera nya hyresgäster till fastigheten, avslutar Adam Brown, Head of Real Estate Asset Management för Blackrock i Norden.

