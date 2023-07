Joacim Sjöberg, vd för Castellum. Bild: Castellum

Castellum ser fortsatt hög efterfrågan

Ekonomi/Finansiering Fastighetsbolaget Castellum redovisar ett lägre förvaltningsresultat i andra kvartalet 2023, jämfört med samma period året innan.

Castellum står starkt efter nyemissionen, genomförda fastighetsförsäljningar och omförhandlade hyror uppger vd Joacim Sjöberg i sitt vd-ord.

– Trots begynnande lågkonjunktur, högre styrränta och bister kapitalmarknad, visar andra kvartalet fortsatt stark efterfrågan på den nordiska kontors- och logistikmarknaden. Castellum har genomfört goda omförhandlingar och nytecknade avtal som ger en positiv nettouthyrning med 21 miljoner kronor under kvartalet. Detta, tillsammans med höjda hyresintäkter genom inflationsindexeringen, ger bolaget rekordhöga intäkter på 4 953 miljoner kronor en ökning med 553 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år, säger Joacim Sjöberg, vd på Castellum och syftar på intäkter för första halvåret.



Andra kvartalet i siffror

Hyresintäkterna steg till 2 169 miljoner kronor (1 948), en ökning med 11,3 procent mot föregående år.

De totala intäkterna ökade till 2 483 miljoner kronor (2 207).

Driftnettot steg till 1 685 miljoner kronor (1 512), en ökning med 11,4 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet sjönk till 1 077 miljoner kronor (1 226), en minskning med 12,2 procent mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -651 miljoner kronor (2 370). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till 840 miljoner kronor (1 104). Värdeförändringar på finansiellt innehav var 0 miljoner kronor (-229) och förändring av goodwill -83 miljoner kronor (0).

Resultatet före skatt var 369 miljoner kronor (4 301).

Resultatet efter skatt blev 481 miljoner kronor (3 320), en minskning med 85,5 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,08 kronor (8,50), vilket innebär en minskning med 87,3 procent mot föregående år.

Substansvärdet, mätt som EPRA NRV, låg på 166,97 kronor per aktie (263,42) den 30 juni.

Nettouthyrningen var 21 miljoner kronor (84) i andra kvartalet.



Castellum har genomfört en företrädesemission som fulltecknades och tillförde bolaget drygt 10 miljarder kronor.

