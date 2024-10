Erik Selin, nöjd efter besöket i visningslägenheten. Bild: Ida Mikko/Fastighetssverige

Balders förvaltningsresultat ökar något

Bolag Balder kan visa på ett svagt ökande förvaltningsresultat under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Det hamnar på 1 715 miljoner kronor, vilket mot förra årets 1 707 miljoner kronor innebär en ökning med 0,5 procent.

– Vi fortsätter att se en hälsosam utveckling av hyresintäkter och driftsöverskott, där båda ökat med 8 procent jämfört med samma period förra året. Detta trots en marginell motvind från valutakurser, säger vd Erik Selin.



Förvaltningsresultatet för tredje kvartalet 2024 uppgiår till 1 715 Mkr (1 707). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare för tredje

kvartalet 2024 ökar till 1 589 Mkr (1 584) vilket motsvarar 1,36 kr per aktie (1,37). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 523 Mkr (496).



Hyresintäkterna uppgår till 3 228 Mkr (3 017) och fastighetskostnaderna till –726 Mkr (–676), vilket medför att driftsöverskottet har ökat med 7 procent till 2 503 Mkr (2 341), varav effekt av förändrade valutakurser har påverkat driftöverskottet med –11 Mkr (77). Överskottsgraden uppgick till 78% (78).



Periodens resultat efter skatt uppgick till –190 Mkr (–1 067). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till –294 Mkr (–1 060) motsvarande –0,25 kr per aktie (–0,92). Resultatet har påverkats av orealiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 74 Mkr (–1 749), realiserade värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 2 Mkr (–21), resultat från försäljning av exploateringsfastigheter med 6 Mkr (115), värdeförändringar avseende räntederivat och optionskomponent konvertibel med –1 445 Mkr (107) samt resultat från andelar i intressebolag om 135 Mkr (–773).



Koncernens totala skatt uppgick till –154 Mkr (43). Aktuell skattekostnad för perioden uppgick till –14 Mkr (–57). Uppskjuten skattekostnad för perioden uppgick till –140 Mkr (100). Den uppskjutna skatten har påverkats av positiva valutakursdifferenser som uppstått vid omräkning av moderbolagets euroobligationer under kvartalet. I koncernen används dessa för säkring av nettoinvesteringar i utlandet och omföres till Övrigt totalresultat.



Förvaltningsresultatet under året uppgår till 4 838 Mkr (5 009). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 4 486 Mkr (4 683), vilket motsvarar en minskning per aktie med 5% till 3,84 kr (4,06).



Långsiktigt substansvärde uppgick till 85,60 kr per aktie (89,74).



Hyresintäkterna uppgick till 9 543 Mkr (8 855).



Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -117 Mkr (-1 978) motsvarande -0,10 kr per aktie (-1,71).



Periodens förvaltningsresultat uppgick till 4 838 Mkr (5 009). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 4 486 Mkr (4 683), vilket motsvarar en minskning per aktie med 5% till 3,84 kr (4,06). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 1 524 Mkr (1 425).



– Den stabila ökningen av Balders intjäningskapacitet är en följd av vår diversifiering och förmåga att skapa mervärde genom kapitalallokering, vilket är en viktig hörnsten i bolagets strategi. Men i tider som dessa, där vissa segment är lite mer utmanande och vikten av kostnadskontroll är väldigt hög, gör också våra dedikerade medarbetare verkligen skillnad. Det tycker jag syns i hur vi presterar gentemot marknaden i stort, säger Erik Selin.

