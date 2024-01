Folksams fastighet på Lindhagensgatan 74 i Stockholm. Bild: Newsec

Axis Communications öppnar utvecklingskontor i Stockholm

Uthyrning Newsec har bistått Folksam när Axis utökar sin verksamhet med ett nytt kontor i Stockholm. För närvarande har företaget sin svenska utvecklingsverksamhet lokaliserad i Lund och Linköping. Axis och Folksam har signerat ett femårigt hyresavtal.

Lindhagensgatan 74 i Stockholm, i fastigheten Gångaren 10 kommer att bli ny adress för Axis nya kontor.

– Axis är ett spännande bolag och vi är glada att välkomna deras nya stockholmsenhet till fastigheten och vi ser fram emot att se dem växa hos oss. Med grannar som Securistas och Stanley Security, känns Axis som en given hyresgäst. Vi stärker säkerhetstemat ytterligare i fastigheten, säger Erik Löfberg, senior tillgångsförvaltare på Folksam fastigheter.



Uthyrningsarbetet har skötts av Newsec som även förvaltar fastigheten.

– Vi är glada att meddela att Axis blir ny hyresgäst på en yta om 1 540 kvadratmeter. Lokalen kommer att anpassas efter Axis önskemål och blir en fantastisk kontorslokal när de flyttar in i början av sommaren, säger Ellen Reichard, Head of Leasing på Newsec.



Axis Communications har representerats av CBRE.

Ämnen