Areim värvar från Diös koncernledning

Bolag Kristina Grahn Persson, chef för hållbara affärer på Diös, lämnar på egen begäran Diös koncernledning och avslutar sin anställning i bolaget. Kristina har arbetat inom Diös sedan 2012. I slutet av sommaren tillträder hon sin nya roll som Head of People and Culture på fastighets- och fondförvaltarbolaget Areim.

Kristina Grahn Persson har de senaste åren varit ansvarig för frågor relaterade till HR, digitalisering och hållbarhet på Diös. I slutet av sommaren tillträder hon sin nya roll som Head of People and Culture på fastighets- och fondförvaltarbolaget Areim.

– Jag vill gratulera Areim till en bra rekrytering genom Kristina. Hon har varit en viktig del av Diös framgång, inte minst inom HR, där hon legat bakom att vi framgångsrikt rekryterat mycket kompetenta medarbetare till våra team i bolaget och byggt vår egen kompetensarena Diös Academy. Just nu ser vi över hur vi ska organisera oss vidare kring de frågor som har legat på Kristinas bord och jag ser naturligtvis hur vi kan utveckla dessa. Kristina är kvar tills vidare och jag önskar henne varmt lycka till i sin nya roll så småningom, säger Knut Rost, vd, Diös.



– Areim är ett företag med höga ambitioner och en varm och inspirerande kultur. Jag hoppas kunna bidra med min erfarenhet och bygga vidare på potentialen och kraften i bolaget, med fokus på ledarskap, kultur och att utveckla verksamheten genom dess största tillgång – människorna. Det känns fantastiskt roligt att få bli en del av teamet, lära känna kollegorna och vara med på Areims fortsatta resa att investera i nya former av utveckling, säger Kristina Grahn Persson i en kommentar.



Förutom Kristina Grahn Persson har Areim även rekryterat Helena Hagberg ansluter som Head of Sustainability den 17 april. Helena Hagberg har över 15 års erfarenhet av arbete med hållbarhet inom kapitalförvaltning och ägarstyrning i finanssektorn. Hon kommer närmast från rollen som hållbarhetschef på Skandia.

– Areim är ett företag i ständig utveckling med långsiktigt fokus på finansiell, social och miljömässig hållbarhet. Det finns en stark drivkraft till nytänkande i utvecklingen av fastigheter och produkter, vilket jag ser fram emot att bli en del av. Jag ser också fram emot att lära känna kollegorna, investerarna och alla samarbetspartners. Jag är övertygad om att de bästa lösningarna finns i samverkan mellan olika aktörer och att vi åstadkommer den största skillnaden tillsammans, säger Helena Hagberg.



– Det känns fantastiskt att välkomna två av marknadens mest kompetenta personer i Kristina och Helena till teamet. Människor och affärsmöjligheter är centralt i allt vi gör och jag ser verkligen fram emot att, tillsammans med hela teamet, fortsatta vår utveckling och strävan mot att lämna efter oss något att vara stolta över, säger Therese Rattik, vd på Areim.

