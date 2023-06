Klinkchef Tatjana Jankovic klipper bandet till Folktandvården Skånes nybyggda lokaler på Järvgatan 3 i Landskrona tillsammans med Acrinovas vd Ulf Wallén. Bild: Acrinova

Acrinova hyr ut i Landskrona

Uthyrning Acrinova välkomnar Folktandvården Skåne till nybyggda lokaler i Landskrona.

Folktandvården Skåne flyttar in i nya lokaler på Järvgatan 3 i Landskrona. I maj 2022 togs det första spadtaget för Folktandvårdens Skånes nya klinik. Nu, drygt ett år senare, är lokalen redo att tas i anspråk av hyresgästen. Folktandvården Skåne har tecknat ett femtonårigt hyresavtal med Acrinova avseende byggnadens nedre plan. Totalt omfattar lokalen cirka 1 000 kvadratmeter som bland annat rymmer 16 moderna mottagningsrum, desinfektion- och sterilrum, röntgen och personalutrymmen.

– Lokalerna är jättefina, stora och superfräscha. Acrinova har lyssnat på våra önskemål och överträffat våra förväntningar. Alla har varit så tillmötesgående under arbetet, stort tack till alla inblandade. Nu ser vi fram emot att inreda och installera under sommaren för att sedan hälsa alla patienter varmt välkomna i september, säger klinikchef Tatjana Jankovic.

– Vi är jätteglada att kunna leverera ytterligare en byggnad enligt vår Nollvision med målet att byggnadens klimatavtryck ska bli så litet som möjligt. Det har varit ett ärofyllt uppdrag att utforma och uppföra nya lokaler till Folktandvården Skåne där det varit högt ställda miljökrav genom hela projektet. säger Ulf Wallén, vd för Acrinova.



Parallellt med inflyttningen av Folktandvården Skåne fortsätter färdigställandet av byggnadens andra våning som blir industriföretagets Sweps nya huvudkontor med inflyttning under hösten 2023.

