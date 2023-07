ABG Fastena köper en handelsfastighet i Burlöv. Bild: David Lenander – Husfoto

ABG Fastena köper i Malmö

Transaktioner ABG Fastena utökar sin livsmedels- och lågprisportfölj genom att förvärva en handelsfastighet i Burlöv utanför Malmö. Hyresgäster är bland andra Coop och Rusta.

Byggnaden genomgick en totalrenovering 2010 och är miljöcertifierad enligt BREEAM. Coop flyttade in i sin lokal på ett tioårsavtal 2021 efter en omfattande anpassning, medan Rusta har bedrivit verksamhet i fastigheten sedan 2010. Den uthyrningsbara arean uppgår till drygt 7 000 kvadratmeter och tomtarealen till knappt 19 000 kvadratmeter.

– Vi är nöjda med att kunna ta in ytterligare ett rejält hus i portföljen, med hyresgäster som vi har en relation med sedan tidigare. Vi ser uppenbara möjligheter att utveckla fastigheten vidare, i ett område som har en mycket intressant utveckling, säger Andreas Birgersson, vd på ABG Fastena.

– En fin tillgång som passar väl in i vår livsmedels- och lågprissatsning. Vi fortsätter att leta efter högkvalitativa fastigheter med förutsägbara kassaflöden och hoppas kunna fortsätta komplettera vår portfölj med likartade tillgångar, säger Philip Söderqvist, Head of Investments på ABG Fastena.

