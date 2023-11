Startandet av nya lägenheter har störtdykt. Bild: Istock

55-procentig minskning av påbörjade lägenheter hittills i år

Bygg/Arkitektur Preliminärt påbörjades byggandet av 20 950 lägenheter under de tre första kvartalen 2023. Det innebär en minskning med 55 procent jämfört med samma period 2022 då 46 533 lägenheter började byggas. Detta visar färsk statistik från SCB.

Av de påbörjade lägenheterna finns cirka 15 950 i flerbostadshus. Det är 56 procent färre jämfört med motsvarande period 2022. Preliminärt var cirka 71 procent av dessa upplåtna som hyresrätter. I småhus påbörjades cirka 5 000 lägenheter under perioden vilket är en minskning på 50 procent jämfört med de tre första kvartalen 2022.



Under perioden gav även påbörjade ombyggnationer ett tillskott på cirka 1 950 lägenheter jämfört med ett tillskott på 1 917 lägenheter under motsvarande period 2022.



Siffrorna för 2023 är uppräknade med 10 procent för nybyggnad vilket är eftersläpningen i rapporteringen för motsvarande period det senaste året. Sifforna för ombyggnad är uppräknade med 51 procent.

