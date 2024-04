Bild: Istock

Utopia Arkitekter i konkurs

Bolag Efter att ha brottats med svårigheter på en tuff marknad för arkitekter har Utopia Arkitekter försatts i konkurs, meddelar bolaget på Linkedin.

Under torsdagen inleddes konkursen av Utopia Arkitekter. Detta efter att bolaget brottats med svårigheter under en längre tid. I ett långt inlägg på Linkedin berättar bolaget om konkursen och skriver samtidigt att man kommer leva vidare efter konkursen.



Inlägget är undertecknat av Mattias Litström, Creative Director, och Jesper Lövkvist, koncept- och kommunikationsansvarig.



"I torsdags inleddes konkursen av Utopia Arkitekter. En tyvärr helt oundviklig konsekvens av väldigt lång tid i en väldigt brant uppförsbacke. För oss och för branschen. Vi vet att vi är långt ifrån ensamma om detta. Företag av vår typ som går in i rekonstruktion eller konkurs är redan ett normaltillstånd och kommer så förbli under de kommande åren.



Konkurser kan se väldigt olika ut. Till skillnad från många andra i den här krisen så kommer vi att kunna gör rätt för oss mot alla fordringsägare och gå skuldfria ur detta. Med möjlighet att driva verksamheten vidare. Och det tänker vi också göra. Om än i lite annan form. Vi brinner fortfarande som tomtebloss för vackra och hållbara städer och byggnader. Inte minst bostäder.



Det är så fortsättningen kommer att se ut. Utopia Arkitekter kommer att leva vidare. Vi kommer även att hedra de förpliktelser vi har mot uppdragsgivare och jobba vidare med de uppdrag som löpt på under de senaste åren.



Vi kommer också att få tid och möjlighet att fokusera på de delar i vår verksamhet som gett oss en hel massa ny energi de senaste åren. Det handlar dels om våra projekt i egen regi och dels om att driva förändring på systemisk nivå genom att erbjuda stöd i verksamhetsutveckling och processledning. Både mot kommuner och hos kommersiella aktörer. Och såklart opinionsbildning kring dessa och andra viktiga branschfrågor.



Det tråkiga med att vi nu inte kan fortsätta som konsultverksamhet av klassisk modell är såklart att vi tvingats säga upp våra anställda. Att vi i vår lilla speciella låda inte får jobba vidare på samma sätt med det grymma gänget som förgyllt tillvaron för oss och varandra på Utopia Arkitekter, inte minst under de senaste två väldigt tunga åren, är oerhört sorgligt. Ni som kan, knip de här klipporna innan någon annan gör det."

