Sverker Källgården. Bild: Cibus

Sverker Källgården lämnar vd-posten i Cibus

Bolag Styrelsen för Cibus och Sverker Källgården har tillsammans kommit överens om att Sverker Källgården lämnar sin roll som vd. Styrelsen startar nu processen för att tillsätta en ny vd och Sverker Källgården kvarstår i sin roll till dess att processen är avslutad.

Enligt bolagets pressmeddelande är styrelsen mycket nöjd med den marknadsposition som Cibus har uppnått under Sverker Källgårdens ledning. Då han tillträdde som vd i mars 2019 hade bolaget ingen egen personal, var noterat på First North och hade endast ett par tusen aktieägare. Under Sverker Källgårdens tid som vd har bolaget utvecklats till ett självständigt bolag noterat på Stockholmbörsens huvudlista med cirka 50 000 aktieägare. Vidare har bolagets fastighetsmassa mer än fördubblats och bolagets verksamhet vuxit till alla de fyra stora nordiska länderna.

– Efter att ha slutfört den utveckling som jag anställdes för att göra, känns det naturligt att lämna plats till någon annan som fortsätter arbetet med att utveckla Cibus vidare. Mitt fokus den närmaste tiden är att skapa en så smidig övergång som möjligt, säger Sverker Källgården

– Olika tider i ett bolags utveckling kräver olika egenskaper hos en vd. Styrelsen och jag personligen vill tacka Sverker för hans utomordentliga insatser för Cibus under den betydelsefulla uppbyggnadsfas han har varit vd i, säger Patrick Gylling, styrelseordförande.

