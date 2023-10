Vy över Ringön i Göteborg. Bild: Wikimedia commons

Svenska Hus hyr ut butikslokal till Procurator

Uthyrning Tjänsteföretaget Procurator nyetablerar sig i Göteborg hos Svenska Hus. Hyresavtalet gäller 1 050 kvadratmeter på Ringögatan 3 i Göteborg. Inflyttning sker under våren 2024.

– Vi fastnade för läget och fastigheten på Ringön då vi ser att detta är ett område där våra kunder befinner sig och kan lätt ta sig till, säger Mikael Östbring, Head of Stores på Procurator.



Procurator finns representerade med egna butiker ifrån Malmö i söder till Luleå i norr och flyttar nu in i sin nya butik under våren 2024.



– Vi saknade en butik i Göteborg trots att vi sedan lång tid har en stark kundbas här. Vi har därför under en längre tid sett över möjligheterna till att nyetablera oss med en butik i Göteborgsområdet, vilket nu Svenska Hus kunde erbjuda oss, fortsätter Mikael Östbring.



– Vi är väldigt glada över att vi kan erbjuda vår nya hyresgäst lokaler utifrån deras verksamhet och behov. Jag hoppas att Procurator kommer att trivas väl hos oss, säger Camilla Berglund, uthyrningsansvarig på Svenska Hus i Göteborg.



Savills Göteborg har varit mäklare i affären.

