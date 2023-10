Elsa Johannessen och Ninette Mykland Holm. Bild: SPG

SPG anställer duo

Bolag Scandinavian Property Group förstärker kontoren i Stockholm och Oslo med nyrekryteringar.

Ninette Mykland Holm har anställts som Finance Associate på kontoret i Oslo. Hon har en masterexamen i ekonomi och management med inriktning mot finans från Handelshögskolan BI, Oslo. Hon kommer närmast från AF Gruppen där hon under de senaste åren har arbetat som investeringsanalytiker - en bred roll som har omfattat alla delar av investeringsprocessen. Ninette Mykland Holm har även arbetat på AF Gruppens avdelning för renovering- och ombyggnation där hon under en treårsperiod arbetade som controller med ekonomi- och riskhantering i olika projekt. Hon tillträder tjänsten i januari 2024.



Elsa Johannessen har anställts som Analyst inom Investment & Asset Management på kontoret i Stockholm. Hon har erfarenhet från CBRE där hon arbetade som intern på avdelningarna Research, Finance och Investor Leasing. Dessförinnan arbetade hon på entreprenadbolaget Hawila och var även en del av programmet Skanska P3. Elsa Johannessen har en examen från Kungliga Tekniska Högskolan där hon studerat byggingenjör samt master med inriktning fastighetsekonomi. Hon påbörjade sin anställning i början av september.

– Scandinavian Property Group har i dag cirka 7 000 bostäder under utveckling samt en portfölj om drygt 120 000 kvadratmeter BTA logistik- och kommersiella fastigheter i både Sverige och Norge. Vi tittar också för närvarande på ett antal möjliga förvärv i både Sverige och Norge. Vår projektportfölj har vuxit och vi har ambitioner om att växa ytterligare, och har därför beslutat att anställa två nya medarbetare, säger Managing Partner Knut Holte.

Ämnen