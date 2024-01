Skanska har slutfört försäljningen av sin del i LaGuardia Terminal B i New York. Bild: Skanska

Skanska tecknar avtal i USA om cirka 1,3 miljarder kronor och ror i land försäljning av LaGuardia

Ekonomi/Finansiering Skanska har tecknat avtal med en kund om förberedande arbeten och tidiga åtaganden inför den planerade byggfasen för att uppgradera en anläggning vid kusten i östra USA. Kontraktet är värt cirka 1,3 miljarder kronor.

Projektet omfattar hantering och tillverkning av elektrisk utrustning, vilket möjliggör arbeten vid vattnet, samt att både minska antalet och riva befintliga byggnader på platsen.



Upphandlingen av projektet kommer påbörjas under det första kvartalet 2024 och byggarbetet som omfattas av detta kontrakt kommer att pågå in i 2025. Kontraktet kommer att inkluderas i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2023.



Dessutom slutför Skanska nu försäljningen av sin ägarandel i LaGuardia Terminal B i New York, USA. Skanska undertecknade försäljningsavtalet den 6 december 2023 avseende sin 32-procentiga ägarandel i LaGuardia Gateway Partners LCC i New York, USA. Alla nödvändiga myndighetsgodkännanden för transaktionen erhölls i slutet av december och försäljningen har nu slutförts. Transaktionen kommer att bokföras under Centralt i det fjärde kvartalet 2023. Försäljningspriset har justerats med erhållna utdelningar och uppgår nu netto till cirka USD 112M, cirka 1,2 miljarder kronor.

