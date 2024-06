Kontorsprojektet Nowy Rynek i Poznan, Polen, kommer resultera i 100 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta fördelat på fem byggnader. Bild: Skanska

Skanska säljer för nära miljarden till Eastnine

Transaktioner Skanska har sålt E-byggnaden i kontorsprojektet Nowy Rynek i Poznan, Polen, för cirka 79 miljoner euro, cirka 920 miljoner kronor. Köpare är Eastnine AB. Transaktionen kommer att bokföras av Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling Europa i det andra kvartalet 2024. Tillträdet till fastigheten kommer att ske omgående.

Som del av kontorskomplexet Nowy Rynek har byggnad E en uthyrningsbar yta på 28 800 kvadratmeter, vilken till nära 90 procent är uthyrd. Kontorsytor har bland annat hyrts ut till hyresgäster med starka varumärken som McKinsey, VML Poland, Softswiss, Bank Pekao SA, BusinessLink och LyondellBasell.



Huset använder teknik som minskar förbrukningen av både dricksvatten och energi. Den är certifierad enligt LEED Core & Shell, platinanivå, och förväntas få certifieringar enligt WELL Core & Shell, WELL Health-Safety och Building without barriers.



Nowy Rynek ligger i det centrala affärsdistriktet i Poznan. Vid färdigställandet kommer det erbjuda cirka 100 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta fördelat på fem byggnader. Nowy Rynek är Skanskas sjunde kommersiella projekt i Poznan. Även om det inkluderar flera innovativa funktioner, förblir Nowy Rynek trogen mot den traditionella essensen och karaktären i sina omgivningar, särskilt med en innergård fylld med grönska och tillgänglig för allmänheten

