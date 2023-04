Citygate. Bild: Skanska

Skanska hyr ut våning 33 i Citygate

Uthyrning Skanska Fastigheter Göteborg har tecknat hyresavtal med försäkringsförmedlaren Säkra om ett 825 kvadratmeter stort kontor på våning 33 med inflyttning i september.

– Vi är väldigt glada att hälsa Säkra välkomna till Citygate. På våning 33 kommer de ha fantastiska möjligheter att utveckla verksamheten och tillhöra ett hus där spännande branscher och kompetenser samlas. Vi ser ett fortsatt intresse för nyproducerade kontorslokaler. Företagen i Göteborg tror på kraften i att flytta till nytt, säger Mats Dynevik, marknadschef, Skanska Fastigheter Göteborg.



Citygate certifieras enligt både WELL och LEED, och drivs till 100 procent med lokal förnybar el från solcellsparken i Utby. Solenergin är en viktig pusselbit i en energieffektiv helhetslösning för huset.



– Säkra har vuxit kraftigt i Göteborg under de senaste åren och vi är mycket glada att nu kunna samla våra medarbetare i nya gemensamma lokaler i Citygate. Här kan vi skapa en modern mötesplats för våra medarbetare med utrymme för samarbete, kunskapsutbyte och social gemenskap, säger Helena Dahllöf, HR-chef vid Säkra.



Citygate med sina 36 våningar och 144 meter, har en total uthyrningsbar yta om cirka 42 000 kvadratmeter där företag som Sector Alarm, Compass Group, Visma, Flodéns, Verahill, Parttrap, Skanska, Knightec, Aspia, Bosch och OnePartner redan har flyttat in. Nu till våren hälsar vi WSP och Manpower välkomna och i höst Castra och gymoperatören Omnia. Citygate är ett hus som uppmuntrar till goda vanor och som förenklar hyresgästernas vardag med brett servicekoncept, träningsmöjligheter, cykelhotell, restaurang och café med mera.

