Ida Reinvalds, vd och medgrundare av bolaget Propida. Bild: Propida

Proptech-bolaget Propida säkrar kapital

Ekonomi/Finansiering Proptech-bolaget Propida, som erbjuder en digital plattform för ärendehantering, satsar på tillväxt och tar nu in en halv miljon kronor i kapital från investerare i branschen.

Propidas digitala plattform för ärendehantering förenklar och förbättrar processen kring fastighetsärenden, där alla ärenden är samlade på ett ställe och kan följas från start till mål av alla inblandade parter.

– Propida både sänker kostnaderna med en enkel process och ökar kundnöjdheten genom förbättrad kontakt och återkoppling med hyresgäster. Det är en intressant lösning med stor potential, säger Propidas nya investerare Johan Fahlin, investerare och verksam i fastighetsbolaget Fahlin Förvaltning AB



För att säkra tillväxt under en period när fastighetsbranschen verkligen måste tänka till och få igång digitaliseringen så tar nu Propida in en investering till en värdering på 15 miljoner kronor. Fokus har varit på att hitta investerare som kan bidra med kompetens och kontakter inom fastighetsbranschen.

– Det har varit en spännande process och vi är otroligt nöjda med de personer som nu väljer att följa med på Propidas resa framåt. Vi har med omsorg valt ut personer från branschen som inte bara är erfarna i att bygga bolag, utan som även har hjärtat på rätt ställe, säger Ida Reinvalds, grundare och vd på Propida.



Under 2023 skrevs avtal med flera strategiskt viktiga kunder, bland annat Sakofall för hantering av garantiärenden och Riddarvalvet för både privata och kommersiella fastigheter.



Det nya investerarteamet består av:

Johan Fahlin, investerare och verksam i fastighetsbolaget Fahlin Förvaltning AB

Mats Frosteman, entreprenör, grundare, ägare och vd till bolaget Delagott.

Patrik Mårdvall, investerare och Propidas rådgivare sen starten, vd för Kontio hus

Annelie Rosén, privat investerare med god inblick i Propida.

