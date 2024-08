Elias Georgiadis Premia Properties ingår ett partnerskap med Stordalen-bolaget NLTG och köper två hotell i Grekland för över en miljard kronor. Bild: Stenhus Fastigheter/Strawberry

Premia Properties ingår partnerskap med Stordalen-bolag – köper två hotell för över en miljard

Transaktioner Premia Properties köper två hotell i Grekland av det Stordalen-kontrollerade bolaget Nordic Leisure Travel Group i en affär värd 112,5 miljoner euro, cirka 1,3 miljarder kronor.

Den 31 juli undertecknade parterna ett bindande avtal som innebär att Premia kommer att förvärva 100 procent av aktiekapital i bolaget Sunwing Hotels Hellas Single Member S.A som äger och driver hotellet "Sunwing Kallithea Beach" beläget på Rhodos och äger 100 procent av sitt dotterbolag Helios Palace S.A som äger och driver hotellet Sunwing Makrigialos & Ocean Beach Club på Kreta. Båda hotellen drivs av NLTG.



Sunwing Kallithea Beach är en 4-stjärnig hotellresort som ligger i Kallithea Rhodos. Tomtarea är 118 000 kvadratmeter och total bruttobyggd area (inklusive hjälpytor) är 42 700 kvadratmeter, med en total kapacitet på 534 nycklar. Sunwing Makrigialos & Ocean Beach Club är en 4-stjärnig hotellresort belägen på Ierapetra Kreta. Tomtarean är 54 000 kvadratmeter och bruttobebyggd area (inklusive hjälpytor) är 25 200 kvadratmeter, med en total kapacitet på 262 nycklar.



Köpeskillingen för transaktionen uppgår till 112 500 000 euro, cirka 1,3 miljarder kronor, med förbehåll för justeringar efter bekräftande due diligence-process i enlighet med villkoren i aktieköpsavtalet.



NLTG Group har framgångsrikt drivit hotellen under en lång period (50 år för Sunwing Kallithera och 40 år för Makrigialos) och kommer att fortsätta driva dem genom ett långsiktigt trippelnet-hyresavtal för en initial löptid på 15 år med möjlighet till förlängning av hyresavtalet.



Den här sale-and-lease-back-transaktionen inom hotellsektorn i Grekland markerar ett strategiskt partnerskap mellan Premia och NLTG. Säljaren är ett dotterbolag till Nordic Leisure Travel Group, en Stockholmsbaserad researrangör, som tillhör en grupp privata investerare baserade i Skandinavien: Strawberry Group äger 39,7 procent, Altor Funds äger 39,7 procent, TDR Capital äger 19,9 procent och övriga investerare och NLTG-ledningen äger 0,7 procent via NLTG MIPCo.



Transaktionen förblir föremål för villkor för erhållande av nödvändiga godkännanden (inklusive godkännande av konkurrenskommissionen) och överföring av driften av hotellen till ett dotterbolag till Nordic Leisure Travel Group under namnet "NTLG Hotels Hellas SINGLE MEMBER S.A."

National Bank of Greece genomförde emissionsgarantin och kommer att finansiera transaktionen. Affären beräknas tillträdas inom Q4 2024.



Petter Stordalen, grundare och ägare av Strawberry Group säger i en kommentar:

– Affären markerar ett spännande kapitel och vi är stolta över att tillkännage vårt nya samarbete med Premia Properties. Genom att kombinera NLTG Groups omfattande kunskap inom gästfrihet och Premia och Elias Georgiadis imponerande entreprenöriella meritlista är jag övertygad om att vi kommer att skapa både värde och tillväxt. Jag har själv upplevt vikten av att samarbeta med professionella fastighetsägare utomlands, och jag ser fram emot att fortsätta vårt grekiska äventyr tillsammans med vår nya partner.



Elias Georgiadis, vd för Sterner Stenhus och ordförande i Premia:

– Vi är mycket glada över att gå vidare med denna strategiska åtgärd som går samman med ett av de största turistföretagen i Europa som grundades och har sitt huvudkontor i Skandinavien, med en betydande närvaro i Grekland. Jag vill personligen tacka Petter Stordalen som förtrodde oss med detta mycket viktiga investeringssteg för Premia Properties. Detta samarbete öppnar horisonten för nya investeringsmöjligheter inom turismsektorn med vår nya strategiska partner.



Magnus Wikner, vd för NLTG:

– Jag är glad att vi har gått in i detta strategiska partnerskap eftersom det kommer att göra det möjligt för oss att utforska och utveckla nya koncepthotell i Grekland till förmån för våra nordiska gäster. Grekland är vårt största destinationsland för sommarsäsongen och vi ser särskilt stor efterfrågan på våra egna hotellkoncept till Grekland.

