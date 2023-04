Per Ekelund vald till ny ordförande i Doxa. Bild: Victoriahem

Per Ekelund ny styrelseordförande för Doxa

Bolag Victoriahems vd Per Ekelund blir ny styrelseordförande i Doxa. Samtidigt väljs Peter Strand, SLP, och Lena Grimslätt, JLL, in som nya styrelseledamöter.

Stämman i Doxa beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Greg Dingizian, Per Ekelund, Nina Ulvinen Nilsson och Jacob Karlsson, samt om nyval av Peter Strand och Lena Grimslätt till styrelseledamöter. Per Ekelund valdes till ny styrelseordförande. I och med detta utökas styrelsen med en plats och Christian Lindgren lämnar den.



Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta ett incitamentsprogram till styrelseledamöterna Per Ekelund, Nina Ulvinen Nilsson, Jacob Karlsson, Peter Strand och Lena Grimslätt. Incitamentsprogrammet innebär i korthet att deltagare i programmet erbjuds att teckna högst 1 000 000 teckningsoptioner var till en teckningskurs motsvarande marknadspris. Varje teckningsoption berättigar i sin tur optionsinnehavaren att teckna en ny aktie i Doxa i december 2026 till en teckningskurs motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under en period om tio handelsdagar omedelbart efter offentliggörande av bolagets delårsrapport januari - mars 2023 (det vill säga från och med den 28 april 2023 till och med den 12 maj 2023).

