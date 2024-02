Ordonnansen V. Bild: Aros bostad/New Property

Ordonnansen V fullt uthyrt

Uthyrning Aros Bostads kvarter Ordonnansen V, på Gärdet i centrala Stockholm, är nu fullt uthyrt. Det är bland annat STC som öppnar anläggning på två plan.

Det nyproducerade kvarteret Ordonnansen V består av två huskroppar som inrymmer totalt 116 lägenheter i olika storlekar. I Ordonnansen V finns även tre lokaler, fördelade på två plan, varav en sträcker sig över cirka 300 kvadratmeter. Nu har samtliga lokaler i kvarteret blivit fullt uthyrda efter att New Property har bistått Aros Bostad med uthyrningsuppdraget.



En av hyresgästerna i detta projekt är STC, en av Sveriges största gymkedjor med över 210 gym utspritt i hela landet. De har förhyrt lokalen om cirka 300 kvadratmeter, fördelat på två plan, och planerar att öppna sin nya anläggning i början av 2024. Förutom STC hyr också en mäklarbyrå och en inredningsbutik in sig i kvarteret.



– Vi är väldigt glada att vi har hittat så väl passande tagare till lokalerna, som kan tillföra liv till kvarteret Ordonnansen V på Gärdet i Stockholm. När våra kunder och fastighetsägare lyckas hitta rätt aktör för rätt lokal är det en framgång för oss också, säger John Lindström, Leasing Manager på New Property, som har bistått Aros Bostad i uthyrningen.

