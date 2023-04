Huvudstaden dominerar på listan över de dyraste adresserna. Bild: Boolie

Om Monopoly ska uppdateras: De är Sveriges dyraste adresser

Bostäder Sveriges mest exklusiva adresser fortsätter locka spekulanter och köpare, en orolig bostadsmarknad till trots. Ny statistik som Fastighetsbyrån sammanställt med hjälp av siffror från Svensk Mäklarstatistik visar vilka adresser som är de dyraste i Sverige.

Örnbogatan i Bromma intar förstaplatsen med ett snittpris på hela 23 258 333 kronor. Landets dyraste kvadratmeterpris finns på Grev Turegatan i Stockholm, 139 404 kr/kvm. Priserna mellan toppadresserna varierar dock kraftigt inom länen.



Med hjälp av statistik från Svensk Mäklarstatistik har Fastighetsbyrån analyserat vilka adresser som är de dyraste i Sverige på riksnivå och i varje län. Siffrorna baseras på försäljningar av bostadsrätter och villor de senaste tolv månaderna, april 2022 till mars 2023. Gator med färre än fem försäljningar redovisas inte.



Stockholmskommuner på medaljplatserna, Limhamn i Malmö på femteplats

Nio av de tio dyraste adresserna återfinns i Stockholmsområdet. Örnbogatan i Bromma är den gata i Sverige som har högst genomsnittspris på bostäder, hela 23 258 333 kronor, följd av Apelvägen i Stocksund, Danderyd, 21 940 000 kronor och Västerängsvägen i Enebyberg, Danderyd, 15 080 000 kronor. På femteplats återfinns Vikingagatan i Limhamn, Malmö med 14 082 000 kronor, ett område nära både stadens puls och naturen och havet.



– Det är verkligen slående höga snittpriser på de dyraste adresserna. Det rör sig oftast om attraktiva områden med exklusiva bostäder i havsnära lägen. I lite tuffare marknadslägen, som vi har nu, klarar sig ofta de här dyraste bostäderna bra. Det är ovanligt att de här objekten kommer ut på marknaden och när det händer finns oftast en köpstark målgrupp redo, oavsett konjunkturläge, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.



Priserna skiljer sig rejält åt mellan länen

Prestigefulla adresser i attraktiva områden finns även för den som letar sig utanför storstadsområdena, men prisbilden skiljer sig rejält. På den dyraste gatan i Västernorrlands län, Fregattgatan i Sundsvall, kostar till exempel en bostad i genomsnitt 3 490 000 kronor. Det är drygt sex gånger mindre än snittpriset på den dyraste gatan i Stockholm.



Dyraste kvadratmetrarna i Stockholm - 4 gånger dyrare än dyraste gatan i Kronoberg

Även när det kommer till de dyraste bostadspriserna per kvadratmeter är det Stockholmsadresser, och närmare bestämt Östermalmsadresser, som dominerar på topplistan. Grev Turegatan toppar med ett kvadratmeterpris på 139 404 kr, följt av Stureparken på 138 534 kr/kvm och Floragatan, 137 869 kr/kvm. Utanför huvudstaden rör det sig om en helt annan prisbild för den som vill bo på stadens mest attraktiva gata. I Växjö är kvadratmeterpriset 35 058 kr på Kungsgatan, vilket är adressen med högst kvadratmeterpris i Kronobergs län. Det är nästan fyra gånger fler kvadratmetrar för samma peng.



Tio dyraste snittpriserna i Sverige (SEK):

1. ÖRNBOGATAN

Bromma: 23 258 333

2. APELVÄGEN

Danderyd, Stocksund: 21 940 000

3. VÄSTERÄNGSVÄGEN

Danderyd, Enebyberg: 15 080 000

4. GRÖNVIKSVÄGEN

Bromma: 14 328 571

5. VIKINGAGATAN

Limhamn, Malmö: 14 082 000

6. STRANDVÄGEN

Tyresö: 13 860 000

7. YNGLINGAVÄGEN

Danderyd, Djursholm: 13 260 000

8. ÖSTERÄNGSVÄGEN

Danderyd, Enebyberg: 12 985 714

9. KROKVÄGEN

Stockholm, Enskede: 12 842 778

10. STORSVÄNGEN

Stockholm, Hägersten: 12 325 000



Dyraste snittpriserna per län (SEK):

1. ÖRNBOGATAN

Stockholms län: 23 258 333

2. VIKINGAGATAN

Skåne län: 14 082 000

3. FÖRTROLIGHETEN

Västra Götalands län: 11 280 000

4. VASAGATAN

Uppsala län: 7 550 000

5. HALLMANSVÄGEN

Jönköpings län: 7 166 667

6. ÄPPELROSVÄGEN

Hallands län: 6 587 000

7. BJÖRNÖVÄGEN

Västmanlands län 6 149 167

8. S:T HANSGATAN

Gotlands län: 5 510 000

9. MARIELUNDSVÄGEN

Södermanlands län: 5 454 000

10. BLINDGATAN

Dalarnas län: 5 486 000

11. EYRAGATAN

Örebro län: 5 091 667

12. VIEW ÅRE B

Jämtlands län: 4 965 833

13. FLÖJTGATAN

Östergötlands län: 4 912 500

14. RALLARROSVÄGEN

Gävleborgs län: 4 884 000

15. RÅTORPSVÄGEN

Värmlands län: 4 727 000

16. UTRUSTNINGSKAJEN

Kalmar län: 4 560 000

17. TIMMERMANSGATAN

Västerbottens län: 4 430 000

18. UTÖVÄGEN

Blekinge län: 3 926 778

19. ÄNGSVÄGEN

Kronobergs län: 3 905 000

20. RADIOMASTEN

Norrbottens län: 3 840 000

21. FREGATTGATAN

Västernorrlands län: 3 490 000



Tio dyraste kvadratmeterpriserna i Sverige (kr/kvm):

1. GREV TUREGATAN

Stockholm: 139 404

2. STUREPARKEN

Stockholm: 138 534

3. FLORAGATAN

Stockholm: 137 869

4. NARVAVÄGEN

Stockholm: 137 328

5. STYRMANSGATAN

Stockholm: 137 148

6. ENGELBREKTSGATAN

Stockholm: 136 711

7. KAPTENSGATAN

Stockholm: 135 764

8. CARDELLGATAN

Stockholm: 135 199

9. GREV MAGNIGATAN

Stockholm: 135 086

10. TORSPLAN

Stockholm: 133 441



Dyraste kvadratmeterpriserna per län (kr/kvm):

1. GREV TUREGATAN

Stockholm, Stockholms län: 139 404

2. ÅREVÄGEN

Åre, Jämtlands län: 83 436

3. LODJURSSTRÅKET

Göteborg, Västra Götalands län: 82 432

4. VIKINGAGATAN

Malmö, Skåne län: 75 572

5. TRÄDGÅRDSGATAN

Uppsala, Uppsala län: 71 549

6. HANÖHUSVÄGEN

Sölvesborg, Blekinge län: 70 231

7. BREDGATAN

Visby, Gotlands län: 66 848

8. TROLLDALEN

Malung-Sälen, Dalarnas län: 66 597

9. JEANSSONGATAN

Kalmar, Kalmar län: 58 117

10. HAVSFRUGATAN

Västerås, Västmanlands län: 57 488

11. ÖSTSVÄNGEN

Linköping, Östergötlands län: 57 335

12. LAVAVÄGEN

Kungsbacka, Hallands län: 55 622

13. EYRAGATAN

Örebro, Örebro län: 55 252

14. KUNGSGATAN

Umeå, Västerbottens län: 52 405

15. FREGATTGATAN

Sundsvall, Västernorrlands län: 52 302

16. KORSGATAN

Jönköping, Jönköpings län: 51 061

17. AHLMARKSGATAN

Karlstad, Värmlands län: 48 132

18. TROSALUNDSGATAN

Trosa, Södermanlands län: 45 052

19. SMÅBÅTSGATAN

Luleå, Norrbottens län: 40 522

20. RALLARROSVÄGEN

Gävle, Gävleborgs län: 36 984

21. KUNGSGATAN

Växjö, Kronobergs län: 35 058

