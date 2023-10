Niklas Zuckerman, vd för Logistea. Bild: Logistea

Ökade hyresintäkter för Logistea

Bolag Logistea redovisar ett ökat förvaltningsresultat under tredje kvartalet, jämfört med samma period året innan. Hyresintäkterna uppgick till 89 miljoner kronor (70), en ökning med 27,1 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 72 miljoner kronor (54), en ökning med 33,3 procent mot föregående år.



Förvaltningsresultatet uppgick till 30 miljoner kronor (22), en ökning med 36,4 procent mot föregående år.



Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till 64 miljoner kronor (37). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till 0 miljoner kronor (8).



Resultatet före skatt var 94 miljoner kronor (67).



Resultatet efter skatt blev 72 miljoner kronor (54), en ökning med 33,3 procent mot föregående år.



Substansvärde per aktie låg på 13,5 kronor (16,9).



– Marknadsräntorna har fortsatt att stiga under kvartalet. Inflationstoppen nåddes i december 2022 och vi närmar oss toppen för de korta räntorna – sannolikt redan under Q4 2023. Stabilare, och på sikt sjunkande räntor, bör medföra större aktivitet på transaktionsmarknaden. Jag skulle inte bli förvånad om vi ser mycket högre aktivitet de kommande kvartalen, framförallt inom lager, logistik och lätt industri som kännetecknas av högre avkastning, välmående hyresgäster och längre hyresavtal, skriver vd:n Niklas Zuckerman.

Ämnen