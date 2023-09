Daniel Larsson, vd Odevo. Bild: Odevo

Odevo stärker positionen i Europa med tre nya bolag

Bolag Odevogruppen stärker sin position i Europa när brittiska fastighetskoncernen Vegner och de två finska fastighetsförvaltarna ISTO och M3 Isännöinti ansluter till gruppen. Gruppen har nu en ledande position i både USA och Europa och förvaltar sammanlagt över en miljon bostäder på två kontinenter.

Nyligen expanderade Odevo i USA när ett tredje amerikanskt bolag anslöt sig till gruppen. Nu stärker Odevo sin position i Europa och blir därmed ett av de största bolagen inom fastighetsförvaltning på båda sidor Atlanten. Senaste året har fem bolag anslutit sig till Odevo.



– Vår ambition är att vara en förebild för andra och den internationella ledaren inom förvaltning av bostäder. De tre nya tillskotten är var och en framgångsrika bolag som hjälper oss att nå den ambitionen. Vi har under en längre tid fört dialoger med flera bolag i Europa och i andra marknader och räknar med fler nytillskott i höst, säger Daniel Larsson, vd på Odevo.



Brittiska Vegner har en rikstäckande närvaro i Storbritannien med 475 kollegor, 100 000 bostäder under förvaltning och 20 kontor spridda över landet. De finska bolagen ISTO och M3 Isännöinti stärker Odevos position i östra Finland. Expansionen ger en stark grund för fortsatt tillväxt i Finland och utökar antalet bostäder under förvaltning med 19 000 och antalet kunder med 1100.



– Globalt finns en ny generation bostadsägare som efterfrågar digitala lösningar som förenklar boendet och här ligger vi i framkant. För att tillgodose dessa kundbehov krävs betydande investeringar inom innovation och teknikutveckling. Detta är en utmaning för hela branschen men vi har över 100 utvecklare dedikerade till att kontinuerligt förbättra vår tekniska plattform och tjänsteutbud, fortsätter Daniel Larsson.



Odevo planerar nu att fortsätta växa kraftigt både genom organisk tillväxt och genom att fler bolag ansluter sig till gruppen.

