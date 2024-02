Januari markerar ännu en rekordmånad när det kommer till antalet konkurser. Totalt gick 1 047 aktiebolag i konkurs – en kraftig ökning med 61 procent jämfört med förra året och i särklass högsta månadssiffran sedan 90-talet. Bild: Creditsafe

Nytt stort konkursrekord i januari

Bolag Januari markerar ännu en rekordmånad när det kommer till antalet konkurser. Totalt gick 1 047 aktiebolag i konkurs – en kraftig ökning med 61 procent jämfört med förra året och i särklass högsta månadssiffran sedan 90-talet. Inom restaurang fördubblades antalet konkurser under januari och i Stockholm landar ökning på 121 procent. Dessutom drabbas historiskt många anställda.

Under januari gick 1 047 aktiebolag i konkurs, vilket går att jämföra med 651 samma period förra året och 402 året innan. Detta var ytterligare en månad med högsta antalet konkurser sedan Creditsafes mätningar började 1999.

– Utvecklingen är tyvärr i linje med vår prognos, och det är otroligt dystra siffror. Året inleds med ett nytt konkursrekord och högsta siffran någonsin i våra mätningar. Dessutom vet vi att många företag går på knäna och vi får dagliga rapporter om varsel där man tvingas säga upp personal, så det är utan tvekan väldigt tufft för många, säger Henrik Jacobsson, vd på Creditsafe.



Antalet personer som drabbas av konkurser ökade kraftigt under januari. Totalt hade 3 249 personer en arbetsgivare som gick i konkurs denna månaden, en ökning med 56 procent och långt över genomsnittet senaste åren på runt 1 400 anställda per månad.



Hotell- och restaurangbranschen hade en riktigt utmanande januarimånad med en fördubbling i antalet konkurser - från 45 till 97 konkurser och en ökning med 116 procent. Även e-handeln (93%), partihandel (77%), konsultbyråer (75%), livsmedelsbutiker (73%) och byggindustri (65%) och hade samtliga stora uppgångar denna månad.

– Januari blev en mörk månad för restaurangbranschen. Det är en tuff bransch med väldigt små marginaler. Höjda priser på råvaror samt inflation och räntor som gör att kunderna håller i pengarna innebär enormt stora påfrestningar, dessutom för en bransch som kämpat ekonomiskt under en längre tid, fortsätter Henrik Jacobsson.



Största konkursen i januari blev den relativt unga byggentreprenören TG11 Entreprenad AB i Stockholm, med en omsättning på 202 miljoner. Därefter butikskedjan Teknikmagasinet som under lång tid brottats med ekonomiska svårigheter. De hade totalt 35 butiker, 191 miljoner i omsättning och 147 anställda. Norska ägarbolaget såg dock ingen möjlighet att driva kedjan vidare.



Av samtliga konkursade aktiebolag denna månad hade 14 procent en kvarvarande skuld från att ha blivit beviljade skatteanstånd, det vill säga tagit emot stöd och skjutit upp skatteinbetalningar under pandemin och framåt. Den sammanlagda skatteskulden i de konkursade bolagen var på totalt 272 miljoner. De två största konkurserna hade båda stora utestående miljonskulder från skatteanstånd – 13 miljoner för TG11 Entreprenad AB och 51 miljoner för Teknikmagasinet.



Antalet konkurser dubblerades i Stockholm under januari – från 208 till 459, vilket är en ökning på hela 121 procent. Även Västmanland uppvisade en stor ökning med 136 procent, Gävleborg med 107 procent och Uppsala med 144 procent.



Antalet nystartade aktiebolag landade på 4 294 under januari. Det är 10 procent fler än samma period förra året och i linje med innan pandemin.

