Åhléns gör comeback i Skärholmen Centrum med ett nytt varuhus. Bild: Skärholmen Centrum

Nya uthyrningar på 4 500 kvadratmeter i Skärholmen Centrum

Uthyrning Skärholmen Centrum har tecknat avtal med danska butikskedjan Normal om flytt till större lokaler och med inredningskedjan In & Finn om etablering av en butik. Samtidigt är det klart att Åhléns gör comeback i Skärholmen Centrum med ett nytt varuhus. Normals nya butik och In & Finns butik öppnas under våren och Åhléns slår upp portarna under sommaren. Den totala ytan för de tre uthyrningarna är på cirka 4 500 kvadratmeter.

– Att Normal satsar på större lokaler, att Åhléns gör comeback och att In & Finn väljer att satsa på Skärholmen Centrum är ett kvitto på att vi är på rätt väg i arbetet med att stärka platsen inom handel, service och arbete. Det gör att vi får ett än mer attraktivt och komplett erbjudande för boende och besökare med en relevant mix av samhällsservice, tjänster, nöjen, kultur, hälso- och sjukvård, handel och bostäder, säger Eva Enochsson, Director, Asset Management för Skärholmen Centrum.



Normals nya butik får en yta på 850 kvadratmeter i två plan. Åhléns varuhus tar plats i de lokaler som H&M lämnade nyligen för att flytta till nya lokaler i Skärholmen Centrum. Ytan är på 2 500 kvadratmeter och läget är i korsningen Storholmsgatan och Byholmsgången. In & Finn öppnar under våren en butik på 1 120 kvadratmeter.

– För Normal är Skärholmen en fantastiskt bra plats att finnas på. Vårt koncept går ut på att sälja förbrukningsvaror som kosmetik, schampo, godis, kaffe och andra relevanta varor till konkurrenskraftiga priser och det är viktigt att finnas på platser med stor genomströmning av människor varje dag, säger Jan Nyberg, vd på Normal.



För Åhléns är satsningen speciell då varuhuskedjans huvudägare och vd Ayad Al-Saffar inledde sin karriär med att sälja klockor på torget i Skärholmen i mitten av 80-talet.

– Vi tror mycket på den utveckling och tillväxt som sker i Skärholmsområdet och det är därför naturligt att vi finns här. Att jag dessutom har en speciell relation till Skärholmen och känner området väl gör inte saken sämre, säger Ayad Al-Saffar.

Ämnen