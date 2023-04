Malin Silversvala och Thomas Malmberg. Bild: Savills

Ny duo ska leda Savills fastighetsförvaltning

Karriär Från och med juni 2023 kommer Thomas Malmberg att bli ny Head of Property Management för Savills Sweden och Malin Silversvala kommer att leda affärsutveckling i en ny roll i förvaltningsteamet, meddelar den internationella fastighetsrådgivaren.

Thomas Malmberg, som anslöt till Savills Sweden för drygt tre år sedan, leder för närvarande Savills Sweden Retail, som innefattar bland annat Stockholm Quality Outlet och Barkarby Handelsplats. Med över 17 års erfarenhet inom detaljhandel, bland annat som köpcentrumdirektör för IKEA i Sydostasien och Ryssland, besitter han en gedigen kompetens inom fastighetsutveckling och -förvaltning.



Under de senaste tre åren har Malin Silversvala varit chef för fastighetsförvaltningen inom Savills Sweden, en roll som hon lämnar över till Thomas Malmberg. Hon arbetade på Savills mellan 2010–2016 för att därefter vara på CBRE och ICA Fastigheter innan hon återvände till Savills 2020. Hon kommer nu att ta sig an rollen som Head of Business Development inom affärsområdet Förvaltning.



Malin Silversvala, Head of Business Development inom Förvaltning, Savills Sweden, säger:

– Den här förändringen innebär ett ökat fokus på affärsutveckling för våra tjänster inom förvaltning och fastighetsdrift. Vi ser en stor efterfrågan inom dessa områden och tror på en stark tillväxt under de kommande åren.



Niklas Samuelsson, vd, Savills Sverige, tillägger:

– Fastighetsförvaltning är ett viktigt tillväxtområde för Savills, inte bara i Sverige utan även i Europa och Mellanöstern, där vi har ökat vår förvaltningsyta från 17,28 miljoner kvadratmeter år 2021 till 24,65 miljoner kvadratmeter den 31 december 2022.

