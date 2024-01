Illustration på fastigheten i Västervångs företagsby i Vellinge Bild: Novier

Novier hyr ut i nya industriområdet

Uthyrning Novier har hyrt ut kontor och lager om 1 700 kvadratmeter till ESD-Center AB, inom ramen för uthyrningsuppdraget för Stadsallén kommersiellt AB.

Fastigheten som skall byggas ligger i ett attraktivt läge i Vellinges nya industriområde, Västervångs företagsby. ESD flyttar hit sin verksamhet under Q4 2024.



Västervångs företagsby är ett helt nytt industriområde som skall komplettera det befintliga södra verksamhetsområdet öster om E6, Södervångs företagsby. Planen är att skapa ett attraktivt verksamhetsområde med hållbarhetskaraktär, där både mindre och större verksamheter etableras i södra Vellinge ut mot E6:an

– Att flytta in i helt nya lokaler där vi dessutom har möjligheten att påverka och anpassa dem utifrån vår verksamhet, är ett strategiskt viktigt steg för oss i vår fortsatta utveckling och expansion. Både Novier och Stadsallén har varit väldigt lyhörda och "påkopplade" under processen vilket gjorde beslutet att ta det här, för oss stora steget att flytta blev tämligen enkelt. Vi ser redan fram emot inflyttningen i slutet av 2024, säger Stefan Sjökvist, vd ESD-Center AB.



Fastigheten ingår i uthyrningsuppdrag som Novier har för Stadsallén Kommersiellt AB.

– Vi är mycket glada över att ESD-Center valt Västervångs företagsby som plats för sitt nya huvudkontor och ser fram emot när denna moderna och miljöcertifierade fastighet står redo för inflytt Q4 2024, säger fastighetsägaren Magnus/Philip Lundh, på Stadsallén Kommersiellt AB.



– Vi är mycket glada över att ESD-Center väljer att etablera sig i Vellinges nya Industriområde. Alltid extra trevligt att etablera verksamheter i nyproducerade byggnader och i detta fall, i ett helt nytt område, säger John Larsson, Portfolio Manager, Leasing and Development på Novier.

