Visionsbild över området kring Opaltorget, med en annan av Nordrs fastigheter, Parkhusen, i blickfånget. Bild: Nordr

Nordr säljer 76 bostäder i Göteborg till Realy Bostad

Ekonomi/Finansiering Nordr säljer fastigheten Tynnered 8:3 med 76 nyproducerade hyresbostäder till Realy Bostad. Nordr kommer fortsätta driva projektet till färdigställande i maj 2024. Grannprojektet, BRF Parkhusen, utvecklas vidare av Nordr och säljs som bostadsrätter.

Fastigheten är belägen utmed Ametistgatan vid nya Opalparken, mellan Frölunda torg och havet, i Tynnered i Göteborg. Projektet representerar de sista hyresrätterna som kommer att färdigställas i detta område, i linje med den plan som innefattat utveckling av 1 100 nya lägenheter samt renovering av befintligt bestånd.



– Vi är glada över att ha Realy Bostad som partner i detta projekt. Deras vision och engagemang för att erbjuda högkvalitativa bostäder kompletterar vårt mål att utveckla hållbara och attraktiva bostadsområden, säger Mårten Othérus, chef för investeringar på Nordr Sverige AB.



Realy Bostad ser köpet som en viktig del i deras expansionsstrategi.



– Det här är en unik möjlighet att etablera oss i ett attraktivt läge i Göteborg som genomgått en starkt positiv utveckling under de senaste åren. Med bland annat detta förvärv når vi 270 färdigställda lägenheter redan under 2024 och närmar oss en total portfölj på 500 bostäder i olika faser. Vi siktar på att genomföra ytterligare förvärv under året som kommer, med fokus på Stockholm och Göteborg, säger Hannes Malm, medgrundare och COO.



Säljarens rådgivare i affären var Catella och Advokatfirman TM Partners. Köparens rådgivare var Advokatfirman Nordia.

