Takomo Base. Bild: Nordika

Nordika tecknar tre nya hyresavtal i Helsingfors

Uthyrning Nordika har hyrt ut totalt 4 000 kvadratmeter i kontorsfastigheten Takomo Base in Sockenbacka i Helsingfors under 2023.

Senast tillskottet av hyresgäster till fastigheten är Fresenius (globalt hälsovårdsbolag), Mekalasi (försäljning och marknadsföring av högkvalitativa sjukvårdsprodukter) and Qicraft (exklusiv distributör av det italienska varumärket Technogym och ledande partner i Norden för olika träningslösningar). Hyresavtalen motsvarar cirka 2 100 kvadratmeter.

– Vi har ett stort fokus på att erbjuda våra hyresgäster lokaler med hög standard och bra fastighetsförvaltning. Detta är något som våra befintliga hyresgäster och nya hyresgäster uppskattar. Vi är glada att Fresenius, Mekalasi och Qicraft har valt att komma till oss på Takomo Base, där de har access till elbilladdning, lobbyservice samt restaurang. Ytterligare service som kommer inom kort är cykelgarage och ett uppdaterad gym via Qicraft. säger Antti Venermo, Head of Asset Management Finland.

Ämnen