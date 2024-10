Niam köper från Citycon. Bild: Niam

Niam förvärvar 203 hyreslägenheter i Barkarbystaden

Transaktioner Niam har förvärvat 203 hyreslägenheter i den snabbt växande stadsdelen Barkarbystaden, Järfälla kommun, från Citycon. Fastigheten, som färdigställdes 2024, omfattar en uthyrningsbar yta om 13 200 kvadratmeter och är strategiskt belägen i direkt anslutning till den kommande tunnelbanestationen i Barkarby som planeras öppna 2026. Tillträde planeras till december 2024.

– Med detta förvärv stärker vi vår bostadsportfölj i Stockholmsregionen ytterligare. Fastigheten kombinerar modern högteknologisk standard med en stark hållbarhetsprofil och har ett mycket fördelaktigt läge intill den nya tunnelbanestationen, med smidig pendling till bland annat centrala Stockholm. Vi arbetar aktivt med att utöka vårt fastighetsbestånd, både genom förvärv av befintliga bostadsfastigheter och byggrätter i utvecklingsområden. Vår ambition är att möta efterfrågan på kvalitativa och hållbara bostäder för olika typer av hushåll, säger Henrik Gerdin, fondchef på Niam.



Fastigheten har utvecklats hållbart med höga krav på de nya byggnaderna ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Arbetet har påbörjats med att installera solpaneler på taken för att minska fastighetens energiförbrukning och ersätta en större del med förnybar energi på plats. En anläggning med solpaneler med en kapacitet på 107 kWp har installerats och bedöms kunna generera cirka 100 000 kWh per år. Fastigheten kommer att certifieras enligt den svenska miljömärkningen Svanen och uppnå en energiklassning på nivå B.



Förvärvet gjordes från Citycon, och tillträde planeras till december 2024.



Under det senaste decenniet har Niam varit en av de största aktörerna inom bostadssegmentet i Norden. Bland annat genomförde bolaget den största bostadstransaktionen i Danmarks historia, med en portfölj värderad till 1,7 miljarder euro. I dagsläget har Niam cirka 5 000 bostäder under ägande eller uppförande i Norden.

Ämnen