Trubaduren i Uddevalla. Bild: Uddevallahem

NCC renoverar bostadsområde i Uddevalla

Bygg/Arkitektur NCC ska på uppdrag av Uddevallahem genomföra omfattande renovering av bostadsområdet Trubaduren i Hovhult, norra Uddevalla. Affären är en totalentreprenad, och har ett ordervärde om cirka 120 miljoner kronor.

– Nu fortsätter vi vår satsning i norra Uddevalla med renovering av Trubaduren på Hovhult. Det är vårt historiskt största renoveringsprojekt och vi är väldigt glada att ha med NCC som en trygg samarbetspartner i det här omfattande renoveringsarbetet, säger Thomas Aebeloe, vd på Uddevallahem.



Projektet omfattar renovering av 203 lägenheter i fastigheterna Trubaduren 1 och 2, med en option på renovering av ytterligare 246 lägenheter i Trubaduren 3 och 4. Området Trubaduren i Uddevalla byggdes under det så kallade miljonprogrammet i slutet av 1960-talet. Idag, drygt 50 år efter uppförandet, är husen i behov av att renoveras och moderniseras.



Renoveringen omfattar bland annat installation av ny ventilation, renovering av badrum, byte av vatten och avloppsstammar i samtliga lägenheter, samt nya fönster, fönsterdörrar och säkerhetsdörrar till lägenheterna. Vidare görs även renovering av tak samt tilläggsisolering av fasader. De boende kommer att flytta ut under renoveringen för att återvända till energieffektiviserade lägenheter.

– Vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete med Uddevallahem och genomföra ROT-renovering av Trubaduren och därigenom bidra till minskad energiförbrukning i området. Vi har tidigare arbetat tillsammans i ett flertal projekt och det är glädjande att den goda samverkan fortsätter, säger Joakim Antonsson, affärschef NCC Building Sverige.



NCC har tidigare byggt bostadsområdet Bastionen och kvarter EOL för Uddevallahem.



Arbetena beräknas starta under hösten 2023 och projektet beräknas stå klart under våren 2025. Affären är en totalentreprenad och har ett ordervärde om cirka 120 miljoner kronor, och orderregistreras i första kvartalet 2023 i affärsområde NCC Building Sweden.

Ämnen