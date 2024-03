NCC bygger ny skola i Västerås. Bild: Archus Arkitekter

NCC bygger ny skola i Västerås

Bygg/Arkitektur NCC ska i samverkan med Västerås stad bygga en ny skola med tillhörande idrottshall och skolgård. Den nya skolan ska ligga i Fredriksdal som är en del av det växande Gäddeholm öster om Västerås. Affären är en totalentreprenad i samverkan med ett ordervärde på cirka 450 miljoner kronor.

NCC har inlett samarbete med Västerås stad för att bygga en ny F-9 skola med tillhörande idrottshall för 700 elever. Den nya skolan förbereds för att i framtiden kunna utökas med ytterligare 450 elever. Skolbyggnaden blir närmare 13 000 kvadratmeter och idrottshallen nästan 3 000 kvadratmeter. Till skolan hör också en stor skolgård.



–­ NCC vann upphandlingen och vi är glada att samverka med dem vid uppförandet av den nya skolbyggnaden i Fredriksdal. Vi har goda erfarenheter av att driva samverkansprojekt med NCC från flera större uppdrag i staden, säger Christer Gerhardsson, projektchef på fastighetsenheten i Västerås stad.



Skolbyggnaden består av två L-formade huskroppar av trä och tegel. Byggnaden ska passa in med tidigare bebyggelse i området vad gäller färg, material och form. En stor bergvärme- och solcellsanläggning ska byggas för att minska energikostnaderna när skolan är i bruk, vilket bidrar till att skolan kan miljöcertifieras enligt miljöbyggnad silver.



– Vi har ett långt och lyckat samarbete med Västerås stad när det kommer till att bygga skolor. Den nya skolan i Fredriksdal blir det tredje pågående skolprojektet bredvid Drömfabriken och Carlforsska Gymnasiet. Vi ser att vi kan nyttja våra resurser och erfarenheter på ett effektivt sätt i dessa parallella skolprojekt i Västerås och vi ser fram emot att få leverera ytterligare en ny skola åt förväntansfulla och stolta elever, säger Niklas Sparw, affärsområdeschef på NCC Building Sweden.



Affären har ett ordervärde på cirka 450 miljoner kronor som orderregistreras i affärsområde NCC Building Sweden under första kvartalet 2024. Projektet påbörjas under första kvartalet 2024 och beräknas vara klart till höstterminen 2026.

Ämnen