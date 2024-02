Björn Rosengren, tf vd i Fastator. Bild: Fastator

Minskande omsättning och ökad rörelseförlust för Fastator

Bolag Efter ett tufft kvartal för Fastator, med stora förändringar i bolagsledningen, en omvärld i gungning och en fastighetsmarknad som tagit stryk av ränteläget, presenterar bolaget idag en rapport som visar ett Q4 som tyngs av nedskrivningar av fastighetsvärden. – Vi har ett stort arbete framför oss under 2024, med många utmaningar som ska lösas, säger tillförordnade vd:n Björn Rosengren.

Det är framför allt en effekt av att byggrätter i det korta perspektivet minskat väsentligt i värde samt generellt ökade avkastningskrav på förvaltningsfastigheter som tynger Fastators resultat i Q4.



– Vårt främsta fokus under 2024 är att fortsätta minska Fastators skuldsättning och stärka finanserna genom att avyttra tillgångar som inte är strategiska, berättar tillförordnad vd Björn Rosengren i vd-ordet till rapporten.



Rekrytering av en ordinarie VD som kan leda bolaget in i framtiden ligger också högt på listan. Processen fortlöper och resultatet kommer att offentliggöras när rekryteringen är slutförd.



Perioden januari-december

Periodens totalresultat, -926,9 MSEK (-254,5)

Avkastning på eget kapital, -73,1 % (-12,1 %)

Soliditet vid periodens slut, 24,4 % (38,5 %)

Resultat per aktie efter utspädning, -11,91 SEK (-4,13)

Substansvärde vid periodens slut, 838,4 MSEK (1 800,1)

Substansvärde per aktie efter utspädning, 10,79 SEK (23,16)

Omsättning, 495,1 MSEK (620,8)



Kvartalet oktober-december

Avkastning på eget kapital, -44,3 % (-8,8)

Periodens totalresultat, -561,5 MSEK (-186,0).

Resultat per aktie efter utspädning, -7,20 SEK (-2,40)

Omsättning, 134,4 MSEK (139,5)

